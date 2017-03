Atalanta, a Zingonia si lavora a ranghi ridotti, www.sportmediaset.mediaset.it

La sosta dedicata alle nazionali riduce notevolmente il gruppo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Chi è rimasto si è radunato a Zingonia ieri pomeriggio, dopo il lunedì di riposo. Al lavoro al centro Bortolotti mancano gli italiani Petagna e Spinazzola, oltre a Gollini, Grassi e Melegoni in Under 21, l’ivoriano Kessiè, lo svizzero Freuler, lo sloveno Kurtic ed il bosniaco Zukanovic. Non hanno preso parte alla seduta di esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitella finale neanche gli infortunati Berisha e Conti – assenti già contro il Pescara domenica - ed il lungodegente Dramè, a cui si è aggiunto Mattia Caldara, convocato da Di Biagio ma costretto a tornare a Bergamo per un fastidio al flessore da valutare: per quest’ultimo e per il portiere albanese sarà probabilmente difficile essere a disposizione per il prossimo match, quello del 2 aprile contro il Genoa a Marassi, per Conti invece c’è ottimismo.

Oggi, alle ore 10, nuova sessione di lavoro, mentre è stato comunicato ufficialmente che sabato 25, alle ore 11, si disputerà una gara amichevole contro il Chiasso di Giuseppe Scienza, sempre al centro Bortolotti. Al Ferraris tornerà disponibile Jasmin Kurtic, dopo il turno di squalifica scontato contro il Pescara; lui che fu grande protagonista nel match d’andata, quando lo sloveno segnò una doppietta nel 3-0 con cui l’Atalanta si impose all’Atleti Azzurri d’Italia – tabellino chiuso poi da un gran goal da fuori area di Alejandro Gomez.

Intanto sul fronte mercato, la dirigenza nerazzurra guarda sempre con attenzione all’Eredivisie – dove ha già pescato Marten De Roon nel 2015 e Hans Hateboer, che ha debuttato domenica destando un’ottima impressione, nello scorso mercato di riparazione invernale -: nelle ultime ore si parla di un interessamento verso Tom Trybull, centrocampista tedesco classe ‘93 attualmente in forza all’Ado Den Haag, su cui ha messo gli occhi anche la Sampdoria.