Atalanta - Sabato amichevole col Chiasso. Intanto lo stadio è da record

Continua il lavoro dell'Atalanta per raggiungere un traguardo storico come la qualificazione in Europa League. Oggi i bergamaschi sono tornati ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia facendo una seduta dedita al lavoro con il pallone terminata poi con la classica partitella.

Oltre al lavoro del gruppo, svoltosi agli ordini di mister Gasperini, Berisha, Caldara (infortunatosi nel ritiro dell'Under 21), Conti e Dramè hanno continuato nel loro lavoro differenziato per recuperare dai rispettivi infortuni, così da essere pronti per la ripresa del campionato contro il Genoa il 2 Aprile. Per la giornata di domani, la Dea, tornerà in campo alle 10.30 per il consueto allenamento giornaliero, mentre sabato sfrutterà la pausa nazionali per effettuare un test amichevole contro il Chiasso, squadra svizzera che milita nella Challenge League, seconda serie del campionato elvetico, che si terrà alle ore 11 sempre a Zingonia. La squadra elvetica in stagione ha già svolto due amichevoli con Milan e Inter, perse rispettivamente per 5-0 e 3-1, e potrebbe essere anche un banco di prova parallelo per la squadra di Gasperini.

Nel frattempo giungono buone notizie dal fronte stadio. No, non c'è nessuna novità per un impianto di proprietà, ma Panorama ha stilato oggi una classifica che riguarda la media spettatori. Nella graduatoria l'Atalanta appare al secondo posto con un riempimento del 78% sulla capienza massima possibile di 20.881 posti con una media spettatori di 16.268. I nerazzurri sono secondi solo alla Juventus, riempimento al 96%, e precedono l'altra bianconera italiana, l'Udinese. Ovviamente le partite che hanno registrato il boom di tifosi sono quelle contro le big, in particolar modo i match contro Roma (19.154), Fiorentina (18,919) e Inter (18.159). Questa classifica non è certamente un motivo per cui esaltare, ma è sicuramente portatrice di buone notizie per Percassi che, se vorrà un giorno costruire uno stadio di marca bergamasca, sarà sicuro di avere un ottimo riscontro dalla propria tifoseria.