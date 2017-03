Atalanta, Caldara e Conti puntano il Genoa, www.calcioweb.eu

Proseguono gli allenamenti a ranghi ridotti per mister Gasperini al centro Bortolotti di Zingonia. La sessione svolta in mattinata è stata dedicata ad esercizi di tecnica, lavoro atletico ed a una partitella finale per il gruppo, mentre in quattro hanno seguito una tabella personalizzata.

I quattro in questione sono Berisha, Caldara, Conti e Dramè: quest’ultimo è alle prese con problemi fisici da diverso tempo ed una volta recuperato, ha avuto una ricaduta e prosegue con un programma a parte; su Berisha c’è pessimismo per il suo recupero in vista del match contro il Genoa alla ripresa del campionato, domenica 2 aprile a Marassi, quindi è pronto Pierluigi Gollini, già in campo contro il Pescara prima della sosta e protagonista con l’Under 21 di Gigi Di Biagio, per Caldara e Conti invece le sensazioni sono positive. L’esterno aveva già saltato l’ultimo turno casalingo contro gli abruzzesi ed ha preferito tornare a Bergamo dopo aver risposto alla chiamata del C.T. ex Inter, mentre per Caldara l’infortunio si è verificato proprio durante il raduno con i compagni di nazionale.

In ogni caso, per Gian Piero Gasperini non c’è da disperare: la rosa lunga fornitagli dalla dirigenza si presta anche a coprire eventuali defezioni, senza dover rinunciare alla qualità. Proprio la scorsa settimana contro il Pescara, il tecnico non poteva disporre di Berisha, Conti, Kurtic e Kessiè, quattro pedine assolutamente fondamentali; i rincalzi hanno dimostrato di essere all’altezza del campionato di alto livello disputato finora dalla Dea, anche quando sono chiamati in causa di rado. Per Gollini ed Hateboer – in sostituzione di Berisha e Conti - era l’esordio assoluto in nerazzurro ed hanno fornito un’ottima prova – il portiere in realtà non è stato granché impegnato, mentre per l’esterno olandese il voto alto in pagella è stata quasi una sorpresa.

Al posto di Kessiè e Kurtic invece sono stati impiegati Grassi e Cristante: il primo, cresciuto a Zingonia ed ora in prestito all’Atalanta dopo la cessione al Napoli, ha trovato anche la prima rete in Serie A, il secondo, già a segno da subentrato nella trasferta di Palermo, ha offerto una bella prestazione anche da titolare, dopo le esperienze sfortunate a Benfica, Pescara ed in Sicilia.

Appuntamento fissato per domani mattina, alle ore 11, per l’amichevole a Zingonia contro il Chiasso.