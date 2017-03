Atalanta, goleada nel test contro il Chiasso, www.atalanta.it

Partita d’allenamento con goleada per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Al centro Bortolotti di Zingonia la Dea ha inflitto un rotondo 7-0 al Chiasso di Giuseppe Scienza: le reti sono state messe a segno da Cristante, Pesic – entrambi autori di una doppietta -, Cabezas, Raimondi e Gomez. In grande evidenza il centrocampista ex Milan, che prosegue nel suo ottimo momento di forma e si candida per un posto da titolare in vista della ripresa del campionato, sabato 2 aprile a Marassi contro il Genoa, ed il giovane attaccante serbo, di nuovo a disposizione dopo diversi problemi fisici. Buona prova anche per Bryan Cabezas, di ritorno dal secondo posto al sub-20 con il suo Ecuador – con cui ha segnato 5 reti – e per Mounier. Oltre ai nazionali, non hanno preso parte alla gara gli infortunati Berisha, Dramè, Caldara e Conti; si ritornerà a Zingonia martedì alle 15, dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico Gasperini alla squadra.

L’amichevole col Chiasso è stata anche l’occasione per Hans Hateboer, al debutto in Serie A contro il Pescara, per esprimere le sue sensazioni a riguardo: “E' stata una bella giornata per me. Sono stato molto contento di giocare la prima gara con l'Atalanta. Ho aspettato due mesi questo momento, per cui sono felice che sia arrivato. Ho avuto la certezza che avrei giocato soltanto domenica mattina, per cui non c'è stato il tempo per la mia famiglia di venire a Bergamo per la partita. Comunque sono già venuti una volta, contro la Fiorentina e gli è piaciuta molto l'atmosfera che si respirava allo stadio”.

L’olandese è rimasto colpito dai tifosi atalantini: “Sono fantastici. Sin da quando sono arrivato qui, ho sempre visto lo stadio pieno e l'atmosfera è sempre stupenda. E' stata incredibile l'accoglienza che ci hanno riservato all'aeroporto dopo la vittoria di Napoli, ma è stato impressionante anche il supporto che ci hanno dato al rientro da Milano dopo la sconfitta con l'Inter quando sono venuti a Zingonia per incoraggiarci”.

Per ultimo, i suoi obiettivi per il finale di stagione: “So che il titolare nel mio ruolo è Conti, ma io spero di mettere in difficoltà il mister nelle scelte e di poter disputare ancora dei minuti in campo. E spero che con la mia ultima prestazione di aver dimostrato di essere pronto per giocare in Serie A. Ma prima di tutto spero che la squadra riesca a raggiungere l'obiettivo dell'Europa League”.