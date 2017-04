Atalanta, ancora Gasperini nel tuo futuro?

L'Atalanta da impazzire. Continua a stupire la Dea, anche a Roma, al cospetto della seconda della classe, non ha per nulla sfigurato, anzi ha sfiorato il colpaccio, e dopo essersi portata in vantaggio con Kurtic, solo l'acuto del bomber di razza Edin Dzeko non ha permesso agli orobici di uscire dall'Olimpico con l'intera posta in palio in saccoccia. Quinto posto in classifica, a due punti di ritardo dalla Lazio quarta e due di vantaggio dal Milan, che occupa quella sesta posizione in graduatoria, l'ultima utile per l'ottenimento di un posto in Europa.

E' ormai vicina la qualificazione dell'Atalanta in Europa League, traguardo considerato utopico appena qualche mese fa. Certo, sarebbe importante affrontare la prossima annata, tra campionato e possibile Europa League, con la timone la sapiente guida del Gasp. Ma i clamorosi successi , le buone prestazioni che il tecnico di Grugliasco sta vivendo alla guida dell'Atalanta, hanno innalzato repentinamente le attenzioni di altri club nei confronti del mister ex Inter e Genoa. In pole ci sarebbe la Roma, qualora non dovesse confermare Luciano Spalletti, anche se va detto che il tecnico nativo di Certaldo sta cercando in tutti i modi di ammorbidire la propria situazione e guadagnarsi la riconferma alla guida dei giallorossi. Più marginale la posizione del Napoli, seppur molti indizi vanno nella direzione di una probabile conferma di Maurizio Sarri, almeno per un altro anno, alla guida degli azzurri.

Insomma, aldilà di come terminerà la stagione, Gasperini con molta probabilità resterà un altro anno a Bergamo e guiderà l'Atalanta anche il prossimo anno. Una bella notizia per i tifosi orobici, in vista di una stagione, quella prossima, che potrebbe essere contornata da una storica qualificazione ad una competizione continentale.