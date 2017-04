Atalanta-Bologna in diretta, LIVE Serie A 2016/2017

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online di Atalanta-Bologna, incontro valevole per la 33^ giornata del campionato di calcio di Serie A. I padroni di casa sono a caccia di punti per continuare ad inseguire un posto in Europa, gli emiliani, ormai salvi, vogliono riscattare gli ultimi risultati non positivi (1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime tre gare). Da Andrea Indovino e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Si gioca allo Stadio 'Atleti Azzurri d'Italia', calcio d'inizio fissato alle ore 18:00

QUI ATALANTA: Il tecnico Gian Piero Gasperini sembra intenzionato a riproporre il suo modulo di gioco consueto, il camaleontico 3-4-2-1 che sta fruttando enormi dividenti alla compagine orobica. Dopo un turno di squalifica rientra Gomez dal 1' minuto, ed inoltre ritornare ad essere disponibili, ed arruolabili, il portiere albanese Berisha, ed i centrocampisti offensivi Spinazzola e Mounier. E' in dubbio la presenza di Zukanovic, alle prese con noie muscolari.

Ballottaggio tra i pali tra il rientrante Berisha e Gollini, con il primo leggermente favorito. Il pacchetto difensivo sarà composto dai soliti interpreti, ovvero Masiello, Caldara e Toloi. I mediani saranno kessiè e Freuler mentre sull'out di destra è confermatissimo l'impiego di Conti. A sinistra è duello a due, tra Spinazzola ed Hateboer, ma se il primo dovesse essere giudicato totalmente guarito dallo staff medico orobico, partirà nell'undici iniziale. Gomez e Kurtic i trequartisti con il compito di rifornire l'unica punta, Petagna.

La Dea continua la propria rincorsa verso l'Europa League, traguardo insperato appena pochi mesi fa. Attualmente quinta in classifica, a quota 60 punti, ha un vantaggio di quattro lunghezze dall'Inter, che è al momento la prima squadra tagliata fuori per un posto 'europeo'. L'Atalanta gioca bene, esprime un bel calcio, diverte, ed è, soprattutto, molto efficace. L'obiettivo Europa, a sei gare dal termine, è davvero dietro l'angolo.

Questo il probabile undici di partenza dell'Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi, Conti, Kessiè, Freuler, Spinazzola, Kurtic, Gomez; Petagna;

Le parole di Gasperini in conferenza stampa

QUI BOLOGNA: Mister Roberto Donadoni risponde con il solito 4-3-3 piuttosto offensivo, marchio di fabbrica dell'ex allenatore della Nazionale. Squalificato il paraguaiano Pulgar, è Donsah l'indiziato numero uno per prendere il suo posto in campo. Oltre ai lungodegenti Helander, Nagy, Rizzo e Valencia, rischia di saltare la gara, a causa di problemi fisici, il fantasista Verdi.

La presenza del portiere Mirante, a causa di una lombalgia, è in forse: se non dovesse farcela, Donadoni attingerà dalla panchina e lancerà in campo, dal 1' minuto, il suo secondo, Da Costa. E' Torosidis o Krafth l'unico dubbio in difesa tra le fila dei felsinei, poichè gli altri tre quarti della difesa sono ormai già decisi: Gastaldello e Maietta centrali, e Masina terzino sinistro. Saranno Dzemaili, Viviani e Donsah con ogni probabilità a comporre la cerniera di centrocampo, mentre il tridente offensivo vede Destro impiegato al centro, e Krejci con Di Francesco ai suoi lati.

Il Bologna non vince da tre gare. E' reduce da un pareggio, nell'ultima giornata disputata, 0-0 a Palermo, mentre nelle precedenti due esibizioni sono arrivate due sconfitte, 0-1 con la Fiorentina e 0-3 con la Roma. Ormai salva, la squadra rossoblù non ha alcun obiettivo da inseguire in questo torneo, se non quello di conquistare più punti possibilee chiudere in bello modo la stagione.

Questo il probabile undici di partenza del Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Viviani, Donsah; Krejci, Verdi, Di Francesco;

Le parole di Donadoni in conferenza stampa

Arbitra la gara il Signor Carmine Russo di Nola, il quale sarà assistito da Pegorin e Gava, con quarto uomo Di Iorio e addizionali Doveri e Di Paolo.