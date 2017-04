Serie A, le formazioni ufficiali dell'anticipo fra Atalanta e Bologna

La maglia di Petagna negli spogliatoi di Bergamo, twitter.com

Tra Europa e un campionato da chiudere cercando di fare il meglio possibile. Atalanta e Bologna aprono a Bergamo la 33a giornata di Serie A, in una partita che ha sicuramente un'importanza maggiore per i ragazzi di Gasperini che non per i rossoblu di Donadoni. Sfida nella sfida anche quella fra Petagna da una parte e Destro dall'altra, due attaccanti che fanno un gran lavoro per la squadra, ma che in questa stagione hanno fatto fatica a trovare la via del gol.

Solito 3-4-1-2 per Gasperini che di fatto si affida alla propria formazione tipo per provare a ripartire dopo il pareggio comunque prezioso raccolto all'Olimpico contro la Roma di Spalletti. Donadoni risponde con un 4-3-3, Di Franchesco e Krejci ai lati di Destro nel tridente offensivo.

Le formazioni ufficiali:

Atalanta 3-4-2-1: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtić; Petagna, Gomez. All. Gasperini

Bologna 4-3-3: Da Costa; Mbaye, Maietta, Gastaldello, Masina; Taider, Viviani, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Krejci. All. Donadoni