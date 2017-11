Atalanta, Gasperini verso l'Inter: "Gomez ci sarà, qualche problema per Caldara"

Foto Twitter Atalanta

L'Atalanta si appresta all'ennesimo esame in questo campionato che dovrà stabilire quanto può essere grande questa squadra. Lo scorso anno, a San Siro, contro l'Inter, i bergamaschi hanno subito una delle peggiori sconfitte della loro storia e Gasperini, tecnico degli Orobici, non l'ha dimenticata: "Il 7-1 dell'anno scorso è stato un bello schiaffo che però ci ha provocato una reazione fantastica. Domani sarà dura, l'avversario è forte, ha fatto tantissimi punti e sarà obbligato a vincere per puntare a Scudetto e Champions. Il loro punto di forza è l'attacco, ma in generale ha grande compattezza. Spalletti ha dato una svolta all'ambiente".

Per domani, però, l'Atalanta dovrà fare a meno di qualche pedina fondamentale come Leonardo Spinazzola, che salterà anche l'Everton, e Remo Freuler, squalificato dopo l'espulsione ricevuta contro la Spal: "Freuler, Cornelius e Gomez sono tornati dalle nazionali maggiori senza problemi a parte Spinazzola che starà fuori ancora qualche settimana per il suo problema muscolare, gli altri sono tutti disponibili. Mancherà anche Freuler per squalifica e in più c'è qualche problemino a Caldara. Ha avuto un piccolo risentimento muscolare, ma dovrebbe esserci".

A sorpresa, però, Gasperini rivela che la testa sua e della squadra è già a giovedì, quando gli orobici si giocheranno il passaggio del turno in Europa League, facendo ciò che solitamente tutti gli allenatori negano: "Vi dico la verità, stiamo già pensando molto all'Everton. La qualificazione giovedì prossimo rappresenterebbe un momento importante della stagione, il primo a cui spero seguano altri".