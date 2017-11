Everton-Atalanta 1-5, Gasperini: "Risultato incredibile. Cristante può diventare un grande giocatore"

gasperini esulta per il successo

Impresa storica dell’Atalanta che al Goodison Park di Liverpool travolge l’Everton con un perentorio 5-1 che permette agli orobici di conquistare per la prima volta la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Mattatori del match sono stati Cristante e Cornelius con una doppietta, ma stilisticamente notevole è anche il gol di Gosens. Inutile per i padroni di casa la rete di Ramirez.

Adesso l’Atalanta si gioca il primato del gruppo contro il Lione al Mapei Stadium nell’ultimo turno della fase a gironi. Ai nerazzurri basta non perdere o pareggiare realizzando massimo 1 gol.

Ha commentato la notte magica del Goodison Park il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport:

“La partita alla vigilia non era semplice. Per un bel pezzo il match è stato equilibrato, abbiamo cercato a tratti di gestire la partita ma sbagliando perché non è nelle nostre caratteristiche. Abbiamo sbagliato anche un rigore ma siamo stati bravi nel secondo tempo a finalizzare le occasioni avute. E’ un risultato che va oltre ogni rosea aspettativa e il merito è dei ragazzi. Adesso proviamo a conquistare il primato del girone contro il Lione anche se l’obiettivo principale della qualificazione è stato raggiunto. Sono contento soprattutto per i nostri tifosi che ci seguono numerosi in Europa e ci danno una grande carica”.

Momento incredibile per Bryan Cristante migliore in campo contro l’Everton: “Sono contento per lui, è un giocatore straordinario, che sta avendo un’evoluzione importante. Deve cercare di ambire a raggiungere i grandi giocatori”.

Alla vigilia l’Atalanta era data per spacciata ma la squadra di Gasperini ha sorpreso tutti grazie anche ai più giovani in un momento difficile per il calcio italiano: "È chiaro che non sia questa partita a risolvere i problemi del nostro calcio, ma dimostra che siamo competitivi, qualificati... i nostri giovani, come Cristante o Caldara quando è entrato, possono diventare importanti per la nazionale. Qualcuno diceva, a inizio girone, che squadre come noi vengono eliminate dopo il primo turno. Abbiamo contribuito a migliorare il ranking, è un altro obiettivo raggiunto”.