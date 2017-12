Atalanta, vigilia agrodolce per Gasperini: Spinazzola recupera, De Roon out

Fonte: Twitter Atalanta

Reduce dal successo di misura contro il fanalino di coda Benevento, l'Atalanta ha avuto settimana libera - poichè non impegnata in Coppa Italia - per preparare il prossimo impegno di campionato, in programma domani sera a Torino, allo stadio Olimpico. Vigilia nella quale Gasperini è alle prese con qualche dubbio di formazione. Ha recuperato Spinazzola, che potrebbe addirittura scendere in campo dal 1' minuto. Il suo impiego, però, dall'inizio non è certo. Se il Gasp sceglierà la strada della prudenza, ecco che schiererà il più pronto Gosens sulla fascia mancina.

Una buona notizia, ed una di certo più brutta. L'infortunio a De Roon davvero non ci volevo in casa orobica, in quanto lo stop dell'ex mediano del Middlesbrough lascio un posto vuoto, che il tecnico della Dea dovrà giocoforza coprire schierando in campo, insieme, Freuler e Cristante, con quest'ultimo match-winner contro la compagine sannita lunedì scorso con un tiro da fuori area, imparabile. In difesa, l'influenza ha dato tregua a Toloi, il quale salvo imprevisti sarà della contesa e formerà il pacchetto difensivo in compagnia di Caldara e Masiello. Sulla fascia destra Hateboer è certo della titolarità in quanto Castagne, apparso sottotono nelle ultime uscite, è destinato alla panchina.

Cerca posto nell'undici di partenza il fantasista Ilicic, scalpitante, ma deve vedersela con la concorrenza di Kurtic, ammirato in campo ultimamente in ottima forma. In due si giocano un posto, quello di trequartista al fianco di Gomez. Ballottaggio al cinquanta e cinquanta. L'argentino è a caccia del gol, che manca da troppo tempo. Il punto di riferimento, in attacco, è Petagna. E' favorito su Cornelius, che ha iniziato la precedente gara di campionato contro il Benevento lunedì scorso, salvo poi dare il cambio allo stesso Petagna nel cuore del secondo tempo.

Modulo di gioco confermatissimo, il 3-4-2-1 ormai marchio di fabbrica, da anni, di Gasperini.