Atalanta - Gasperini: "Genoa reduce da un buon momento, attendiamo il sorteggio"

Source photo: profilo Twitter Atalanta BC

Tornare nel campo che tante volte ha regalato soddisfazioni fa sempre uno strano effetto, soprattutto se ti chiami Gasperini e se la squadra considerata è il miracoloso Genoa di Diego Milito. Intervistato durante la conferenza stampa, il tecnico dell'Atalanta ha parlato proprio della prossima sfida: "Domani sera sarà una partita che conta molto, contro una squadra che si è ripresa in queste settimane e che secondo me è una buona squadra". Parole importanti, dette verso un collettivo che è in netta ripresa dopo l'insufficiente gestione operata da Ivan Juric.

Inevitabile, poi, un passaggio sulla qualificazione ai sedicesimi di Europa League: "Aspettiamo il sorteggio UEL come un bell'evento e poi c'è una partita importante: non spendo energie a pensare chi troveremo, ma curiosità c'è". Domani infatti l'Atalanta prenderà parte ai sorteggi, che potrebbero regalargli l'ennesima squadra blasonata della competizione. Dopo Lione ed Everton, gli orobici sono pronti a stupire ancora, puntando decisi verso un percorso europeo sorprendente e ricco di soddisfazioni.

E, sullo stato di forma dei suoi ragazzi, Gasperini ha sottolineato la buona parentesi sportiva che sta coinvolgendo l'Atalanta: "Noi siamo in un buon momento e veniamo da buone prestazioni: giocare le coppe ci piace, dobbiamo fare di tutto per continuare anche in campionato. Giocando al lunedì abbiamo un giorno in più per recuperare e questo è sicuramente importante" conclude il tecnico dell'Atalanta.