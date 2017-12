Atalanta, Gasperini in conferenza: "La classifica in questo momento è buona. Siamo soddisfatti"

atalanta.it

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del big match contro la Lazio di domani sera. Andiamo a sentire le sue parole!

Il tecnico dei bergamaschi si è detto soddisfatto della classifica attuale della sua squadra: “La classifica in questo momento è buona siamo soddisfatti. Direi che rispecchia il nostro cammino. Siamo a ridosso delle prime. Se vogliamo difenderla, o meglio ancora migliorarla, dobbiamo vincere anche partite difficili come quella di domani. Anche perché sono certo che ci sono squadre attrezzate e destinate a crescere ancora".

Gasperini ha poi analizzato gli avversari di domani, ovvero la Lazio di Simone Inzaghi: "Quella di domani è una partita molto importante per le nostre ambizioni perché, se vogliamo rimanere attaccati alle prime in classifica, dobbiamo provare a vincere anche questo tipo gare. Di fronte avremo una squadra molto forte, lo era già lo scorso campionato e si è ulteriormente rinforzata. I risultati lo dicono chiaramente. Noi però dovremo scendere in campo con grande concentrazione e con la giusta mentalità. Dovremo fare tutto il possibile per portare a casa il risultato e cercare di rimanere in alto".

