Atalanta-Lazio 3-3, Gasperini: "Soddisfatto della prestazione. Ilicic può esplodere definitivamente con noi"

le indicazioni di gasperini durante atalanta-lazio

Pirotecnico 3-3 all'Atleti Azzurri d'Italia tra Atalanta e Lazio. Grande rammarico per l'Atalanta che in 22 minuti si porta sul 2-0 con le reti di Caldara e Ilicic, ma nel giro di un quarto d'ora la Lazio recupera il doppio svantaggio con una doppietta di uno straripante Milinkovic-Savic. Il secondo tempo si apre con il nuovo vantaggio bergamasco ancora con Ilicic su calcio di rigore, al 79' però Luis Alberto gela nuovamente il pubblico atalantino fissando il punteggio sul definitivo 3-3.

Nel post gara ha commentato il match ai microfoni di Premium Sport il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, deluso per il risultato ma soddisfatto per la prova dei suoi giocatori.

"Sono soddisfatto per la partita della mia squadra. La Lazio ha risorse importanti e forse dovevamo chiuderla nei primi 25 minuti dove abbiamo dominato. A fine partita c'era delusione perchè potevamo fare un bel balzo in classifica. E' un campionato molto equilibrato e la partita di questa sera ci dà più certezze".

Un'Atalanta che soffre appena cala d'intensità: "Possiamo giocare sempre con grande intensità come stiamo facendo. La Lazio ha trovato il primo gol grazie a una grande giocata di Milinkovic-Savic e la partita lì è svoltata per loro. Ma usciamo da questa partita con più consapevolezza dei nostri mezzi".

Astinenza da gol che prosegue per Gomez e Petagna che anche stasera non hanno segnato ma Gasperini ribatte: "Non sono preoccupato perchè le occasioni le creano e fanno diversi assist. Sono convinto che presto torneranno al gol con più regolarità".

Prossimo match contro il Milan in quello che è uno scontro diretto per la zona Europa: "Il Milan è una squadra forte e giocare a San Siro è sempre difficile. Il risultato di oggi contro il Verona aumenterà la tensione perchè non possono più sbagliare. Noi però siamo in un bel momento e possiamo giocarcela anche contro il Milan, soprattutto dopo la prestazione di questa sera."

Annata straordinaria per Ilicic che a Bergamo si sta consacrando ad alti livelli: "Ilicic sta trovando continuità quest'anno a livello di gol e prestazioni. Anche questa sera è stato molto bravo nei gol fatti e nella prova offerta per la squadra. Sono orgoglioso di avere attaccanti così forti".