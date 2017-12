Atalanta - Sassuolo, pomeriggio di Coppa - Atalanta Twitter

Il mercoledì di Coppa si apre allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. L'Atalanta di Gasperini ospita il rigenerato Sassuolo di Iachini. Cambio della guardia in panchina e netta inversione di marcia per i neroverdi, reduci da due vittorie fondamentali con Crotone e Sampdoria. Classifica ora più consona alle qualità della rosa. Tre i punti di vantaggio sulla Spal terzultima. Per il Sassuolo si tratta del terzo appuntamento di Tim Cup, dopo le vittorie con Spezia e Bari, squadre di categoria inferiore. L'Atalanta, di contro, entra questo pomeriggio - alle 15 il fischio d'inizio - nella manifestazione. Buon momento anche per i nerazzurri. In archivio la parentesi europea, passaggio del turno da prima della classe, prosegue la risalita in A. Gasperini scruta la sesta posizione, occupata dalla Sampdoria. 27 punti per i blucerchiati, 24 per la Dea. Nelle ultime quattro in A, due vittorie e due pari - nel week-end, pirotecnico 3-3 con la Lazio.

Atalanta - La Coppa Italia è l'occasione per rivoluzionare l'undici iniziale, almeno in termini di uomini. 3-4-1-2, Kurtic si muove alle spalle di Orsolini e dell'ariete Cornelius. Gasperini rinuncia quindi a Ilicic, Gomez e Petagna. Cristante è fuori per squalifica, mediana affidata a Haas e Schmidt. In corsia, Gosens e Castagne, vanno in panchina Spinazzola e Hateboer. Toloi dirige la linea a tre a protezione di Gollini. Mancini e Bastoni rifiniscono la formazione d'avvio. Indisponibile Palomino.

Sassuolo - Iachini deve tener conto del prossimo impegno di campionato, ma non vuole mollare la presa. Un risultato positivo può aumentare fiducia e autostima, giocano i migliori. Matri, decisivo con la Samp, è il terminale in un tridente nobilitato da Ragusa e Berardi. Missiroli funge da perno a centrocampo, le mezzali sono Mazzitelli e Cassata. Acerbi e Goldaniga oscurano Pegolo. Laterali bassi Gazzola e Peluso. Turno di riposo per Magnanelli, Duncan e Politano.

Dirige Ghersini.