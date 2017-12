Coppa Italia - L'Atalanta stacca il pass per i quarti: battuto 2-1 il Sassuolo

Nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia l'Atalanta batte 2-1 il Sassuolo e stacca il pass per i quarti di finale, gli uomini di Gasperini giocheranno in quel di Napoli il 2 gennaio. Successo confezionato nella prima frazione di gioco con gli orobici che passano subito in vantaggio con Cornelius e raddoppiano alla mezz'ora con Toloi. Nella ripresa gli emiliani provano a tornare in partita, con l'autorete di Toloi, ma l'Atalanta resiste nonostante l'espulsione di Kurtic.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-3 per l'Atalanta Kurtic e Orsolini a supporto di Cornelius mentre il Sassuolo risponde col 4-3-3 con Pierini e Ragusa a supporto di Matri nel tridente offensivo.

Il copione tattico della gara è chiaro sin da subito con l'Atalanta che fa la partita e al 16' passa in vantaggio con Cornelius che entra in area e batte Pegolo, non perfetto nella circostanza, con un potente mancino per l'1-0. Poco dopo altra chance per i padroni di casa con Haas che ci prova col mancino a giro, dal limite, ma la sfera termina alta non di molto. Al 28' pericolosa nuovamente l'Atalanta con Orsolini che va via a Rogerio e mette al centro per l'accorrente Haas che calcia col mancino, Pegolo blocca. La squadra di Gasperini preme e al 32' va ad un passo dal raddoppio con Orsolini che, dall'interno dell'area, calcia col mancino centrando il palo. Sulla respinta arriva Kurtic che calcia a botta sicura ma Pegolo salva con un gran guizzo. Sugli sviluppi del corner, però, arriva il gol con Toloi che stacca più in alto di tutti e insacca, 2-0. Nel finale di tempo orobici a un'unghia dal tris con un missile di Kurtic che, dai venticinque metri, colpisce la traversa.

Nella ripresa stesso copione e al 51' padroni di casa vicini al tris con Orsolini che calcia col destro, da posizione defilata, ma Pegolo respinge con i piedi. Iachini prova a rientrare in partita inserendo Falcinelli e Magnanelli ma il canovaccio tattico rimane inalterato. Poco più tardi opta per il primo cambio anche Gasperini che inserisce Schmidt al posto di Haas ma, con il passare dei minuti, i ritmi si abbassano drasticamente con l'Atalanta che fa possesso mentre il Sassuolo è incapace di creare pericoli. Iachini inserisce anche Politano e al 74' torna in partita il Sassuolo con Gazzola che mette al centro trovando la deviazione di Toloi che, sfortunatamente, infila nella propria porta per il 2-1. La squadra emiliana prende coraggio e due minuti dopo va ad un passo dal gol con Politano che riceve in area e calcia col mancino ma la sua potente conclusione termina a lato di poco. Nel finale l'Atalanta resta in dieci, per il rosso a Kurtic, ma resiste e stacca il pass per i quarti di finale. All'Atleti Azzurri d'Italia termina 2-1, il 2 gennaio gli orobici giocheranno in casa del Napoli.