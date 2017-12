Atalanta: in bilico tra Europa e Italia

L'Atalanta esulta dopo il match contro il Milan / Atalanta.com

L'anno scorso l'Atalanta ha ottenuto una strepitosa qualificazione in Europa League, che mancava da anni. Con l'arrivo della competizione europea tutti gli appassionati di calcio, compresi i tifosi neroazzurri, si aspettavano un calo fisico da parte della squadra di Gasperini. Così, fondamentalmente, è stato, nonostante l'ottima rotazione del mister ex Genoa, la Dea si è ritrovata settima dietro la Sampdoria. Questi risultati però non sono così negativi, contando le ottime performance in Europa League e un mercato che ha visto la partenza di alcuni giocatori l'anno scorso fondamentali.

Il cammino nella competizione europea non è stato pieno di insidie per l'Atalanta, o almeno non quanto ci si aspettava. La super vittoria contro il nuovo Everton di Koeman nella prima partita ha infuso nei ragazzi grande fiducia nelle proprie capacità. Alla fine del turno, l'Atalanta è riuscita a posizionarsi prima nel girone a quota 14 punti, davanti al Lione - 11 - all'interno di un gruppo non proprio semplicissimo. Da tutto ciò si può evincere il fatto che Gasperini abbia utilizzato la maggior parte delle risorse per l'Europa, sfruttando le restanti per la Serie A; ma in questi giorni in cui l'Atalanta ha avuto da giocare solo il campionato italiano, le prestazioni sono cambiate? Parlano i fatti. I neroazzurri vincono giocando un calcio dinamico e rivolto all'offesa, sfruttando la tecnica e la velocità dei propri centrocampisti e attaccanti. Le 3 vittorie nelle ultime 4 partite ne sono la prova concreta; il 2-0 di ieri sera contro il Milan è il manifesto di un ritorno deciso ai piani alti.

Ora testa ai prossimi impegni ma soprattutto ai prossimi obbiettivi. Il 30 Dicembre il campionato neroazzurro riparte con la gara contro il Cagliari. Il 2 gennaio è in programma la sfida di Coppa Italia con il Napoli al San Paolo. I partenopei verranno ri-sfidati, in questo caso a Bergamo nella gara valida per la Serie A, e dopo aver giocato nella 20esima giornata contro la Roma. Gli impegni europei continueranno il 15 Febbraio nell'attesissimo big match con il Borussia Dortmund. Prima di tornare nelle competizioni d'oltre mare, c'è tempo e spazio per rinsaldare la graduatoria "interna", perché no ripetere i fasti dell'anno passato. Attenzione perchè le rivali quest'anno sono tante. Sampdoria, Lazio e Fiorentina vogliono accaparrarsi una casella prestigiosa e chissà quale sarà il verdetto finale. Nell'ombra rimane anche il verdetto europeo, le squadre in gioco sono diverse e soprattutto forti, ma l'Atalanta ha tutte le carte per mettersi in mostra e continuare questo suo cammino in Europa League.