Atalanta - Obiettivo 70 punti, aspettando Gomez

Settanta e cento. No, non stiamo dando i numeri del superenalotto: settanta è l'obiettivo di punti nell'anno solare che l'Atalanta può raggiungere conquistando i tre punti contro il Cagliari; cento sono i giorni senza segnare di Alejandro Gomez. La squadra bergamasca ha ingranato la marcia nelle ultime giornate di Serie A, ovvero da quando è terminato il doppio impegno tra campionato ed Europa League, inanellando cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi) che l'hanno riportata nella zona europea della classifica.

L'Atalanta, con la vittoria contro il Milan a San Siro, ha raggiunto il sesto posto a parimerito con la Sampdoria, quota ventisette punti. I nerazzurri sono dunque tornati dove li vedevano le aspettative di inizio stagione grazie a delle prestazioni solide, anche se ancora alternate a cali di concentrazione che vengono pagati caro, come insegna la gara contro la Lazio. I bergamaschi stanno sfruttando a dovere il momento d'oro vissuto dai suoi due centrocampisti, Josip Ilicic e Bryan Cristante. Lo sloveno e l'italiano sono i migliori marcatori della squadra orobica e stanno guidando i propri compagni in una vera e propria cavalcata di fine anno, una cavalcata che si concluderà sabato nel match contro il Cagliari. I sardi sono una squadra ostica da affrontare, ma che non vince da sei partite, Coppa Italia compresa, e l'Atalanta dovrebbe riuscire ad ottenere i tre punti senza troppe difficoltà. L'obiettivo è ovviamente quello di vincere e quindi di raggiungere quota settanta punti in un anno solare, una cifra incredibile per una squadra che fino allo scorso anno veleggiava sulle sicurezze di una salvezza tranquilla.

Per raggiungere l'obiettivo di fine anno e quello della qualificazione in Europa, però, servono i gol di Alejandro Gomez. Il Papu è stato il trascinatore della scorsa stagione e dopo aver cominciato bene anche questa nuova annata ora si è fermato. Il numero dieci argentino, infatti, non va in rete ormai da cento giorni, un'astinenza irreale per chi ci ha abituato a stagione ricche di gol e assist. L'ultimo gol di Gomez risale al match di Lione del 28 settembre, poi il nulla: niente reti, niente assist, almeno fino all'incontro con la Lazio. Contro i capitolini si sono visti sprazzi dell'argentino, magnifico l'assist per Ilicic, e ormai manca solo la rete, che potrebbe arrivare proprio sabato, nell'ultima partita dell'anno.