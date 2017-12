Atalanta - Cagliari, imperativo vincere

La curva del Cagliari (Twitter - Cagliari Calcio)

Il diciannovesimo turno di Serie A TIM mette di fronte Atalanta e Cagliari in una partita dall'importanza davvero elevata se si pensa alla situazione delle due formazioni. La squadra di Gasperini è in un ottimo periodo di forma e nella scorsa giornata ha agganciato la zona Europa League, raggiungendo la Sampdoria. I nerazzurri giocano a memoria, convincono sempre di più col passare delle partite e non sono intenzionati a fermarsi. Di fronte avranno però un Cagliari alla disperata ricerca di punti per uscire dal complicato periodo che sta vivendo la compagine rossoblù. Dopo un buon inizio la macchina di Diego Lopez ha qualche intoppo ed è importante tornare a vincere per allontanare nuovamente la zona retrocessioni, anche perché le concorrenti hanno iniziato a correre.

Le probabili formazioni

L'Atalanta di Gasperini sembra confermare il 3-4-1-2 che tante gioie sta regalando al tifo bergamasco, Ilicic torna dal primo minuto alle spalle della solita coppia Gomez - Petagna. A centrocampo gli interni dovrebbero essere Freuler e Cristante mentre sulle corsie laterali probabile l'impiego di Spinazzola da una parte ed Hateboer dall'altra. In difesa confermati Masiello e Toloi ai fianchi di Caldara e fra i pali l'albanese Berisha.

Cambiano gli uomini di Lopez rispetto alla partita con la Fiorentina, non il sistema di gioco che rimane il 3-5-1-1. Assente Joao Pedro per squalifica, sarà Farias a prendere il suo posto alle spalle di Pavoletti, unica punta. A centrocampo panchina per Van der Wiel dopo diverse partite dal primo minuto, torna titolare Faragò a destra con Padoin sulla fascia opposta. In mezzo, Barella e Ionita affiancano il recuperato Cigarini, al rientro dopo la squalifica scontata. Confermatissimo il pacchetto difensivo a partire da Cragno fra i pali, i tre dietro rimangono Pisacane, Andreolli e la sorpresa Romagna.

Precedenti

L'ultimo Atalanta - Cagliari risale alla scorsa stagione, quando i bergamaschi si imposero nettamente per due reti a zero con una doppietta del capitano Alejandro Gomez.