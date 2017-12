Atalanta-Cagliari, le parole di Gasperini e Lopez

Twitter Cagliari

Il Cagliari rinasce a Bergamo e trova un'importante vittoria sfruttando al meglio il turn over messo in campo dall'Atalanta. Decidono la sfida le reti nel primo tempo di Pavoletti e Padoin, per i nerazzurri c'è la buona notizia del ritorno al gol di Alejandro Gomez, sbloccatosi dopo cento giorni d'astinenza.

A parlare per primo, come consuetudine vuole, è il tecnico in trasferta, che questa volta coincide anche con quello vittorioso, ovvero Diego Lopez che analizza così la partita: "Valgono tanto, tantissimo i tre punti conquistati oggi, su un campo molto difficile. La nostra classifica e' buona adesso ma bisogna sempre lavorare, cercando di fare ulteriori passi avanti. La squadra ha fatto una buona prova, giocando con molta attenzione e con tanto criterio. Abbiamo interpretato al meglio la sfida odierna. Contro la Roma pure avevamo fatto la prestazione, che era mancata invece contro la Fiorentina. Non era semplice contro l'Atalanta: loro hanno grandi giocatori e in casa sono molto forti. Abbiamo difeso con ordine e siamo ripartiti spesso e bene. Forse in alcune occasioni potevamo fare meglio e colpire ancora gli avversari. Siamo stati squadra e siamo stati premiati dal risultato di oggi".

Più amaro, come prevedibile il commento di Gian Piero Gasperini, che nella sfida odierna ha attuato un po' di turn over in vista del match di Coppa Italia contro il Napoli che li aspetta in settimana:"Abbiamo iniziato male la gara, siamo partiti col piede sbagliato e abbiamo incassato due reti. Poi è vero che abbiamo trovato la forza di reagire ma la partita è risultata un po' stregata per noi. Siamo andati subito sotto 0-2 e in entrambe le reti subite abbiamo commessi errori per noi insoliti. Nella seconda frazione abbiamo creato tantissimo ma siamo stati imprecisi. Siamo riusciti ad accorciare le distanze soltanto al 90′, nonostante la grande mole di gioco prodotta". Il Gasp concludendo poi parlando del campionato, mai così equilibrato nella loro zona di classifica: "Il campionato è molto diverso rispetto a quello dello scorso anno. La media punti nella nostra zona di classifica è decisamente più bassa. C'è più equilibrio. Siamo al giro di boa: ci sono ancora tante gare da disputare e tante squadre in lotta per il sesto posto".