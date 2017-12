Atalanta: De Roon sentenzia: "Il 2017 è stato un anno fantastico per noi"

Fonte: Twitter Atalanta Bergamasca

La sconfitta maturata nella giornata di ieri contro il Cagliari, ultimo impegno dell'anno solare 2017, non macchia quanto di buona la Dea ha fatto in questi 12 mesi. Ormai una realtà del nostro calcio, le buone prestazioni degli orobici son valse anche l'accesso all'Europa League, nella quale l'Atalanta sta facendo un figurone. Infatti, a dispetto dei tanti scettici, ha chiuso il proprio girone in testa, guadagnandosi l'accesso ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Borussia Dortmund.

Il centrocampista Marten De Roon, ai microfoni del sito ufficiale della Dea, ha tracciato un bilancio di questa prima metà di stagione, prima però si sofferma sulla gara persa ieri con i sardi: "Potevamo fare qualcosa in più, siamo stati superficiali ed abbiamo beccato due gol evitabilissimi. Meritavamo la vittoria però per quanto espresso in campo. Peccato, ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo al prossimo avversario, la Roma". Per i lombardi si aprirà un 2018 ricco d'impegni, il 2017 verrà ricordato come un anno da incorniciare: "Il 2017 dell'Atalanta è stato incredibile, ha conquistato un posto in Europa ed anche io in Inghilterra ho esultato per tutti i tifosi atalantini. Anche in questa stagione abbiamo fatto grandi cose sia in campionato che in Europa League. Forse ci manca qualche punto, ma c'è tanta soddisfazione per quello che abbiamo fatto. Siamo tutti felici, credo che con fiducia e determinazione possiamo raggiungere grandi traguardi anche nel nuovo anno, ormai alle porte".

De Roon poi passa a presentare la sfida di Napoli, in Coppa Italia, in programma il 2 gennaio: "E' sempre bello giocare al San Paolo. Non ho parole per descrivere l'atmosfera che si respira lì, è un qualcosa di magico. Ci torniamo dopo aver disputato belle gare in campionato. Non sarà facile, ma ci teniamo ad arrivare in semifinale e regalare altre gioie ai nostri tifosi".