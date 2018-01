Coppa Italia - L'Atalanta sbanca il San Paolo e vola in semifinale: Napoli battuto 1-2

Nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia l'Atalanta batte 1-2 il Napoli e si qualifica alle semifinali dove incontrerà una tra Juventus e Torino. Impresa, dunque, della squadra di Gasperini, che comincia il 2018 nel migliore dei modi grazie al successo del San Paolo con i gol di Castagne e Gomez che rendono vana la rete di Mertens nel finale. Grande delusione in casa Napoli per il mancato accesso alla semifinale. Le due squadre, comunque, torneranno in campo sabato per la ventesima giornata di campionato, con i partenopei che giocheranno nuovamente al San Paolo contro il Verona mentre gli orobici giocheranno all'Olimpico contro la Roma.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Napoli col tridente composto da Zielinski, Ounas e Callejon mentre l'Atalanta risponde col 3-4-1-2 con Cristante a supporto di Gomez e Cornelius.

Parte bene il Napoli che al 7' si rende pericoloso con Callejon che entra in area e calcia col mancino ad incrociare, palla fuori di poco. Il match si gioca buoni ritmi con i partenopei che fanno la partita e al 22' tornano a farsi vedere con Ounas che riceve da Hamsik e calcia col mancino mandando alto. Centoventi secondi più tardi Napoli vicino al vantaggio sempre con Ounas, che ci prova con una mezza rovesciata spettacolare, palla a lato di pochissimo ma tanti applausi per il franco-algerino.

Al 31' altra chance importante per i padroni di casa con Ounas che, questa volta, veste i panni di rifinitore servendo Zielinski il quale, da pochi passi, calcia addosso a Berisha. Su capovolgimento di fronte prima occasione per l'Atalanta con Gomez che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, colpisce di testa ma Sepe c'è e alza in angolo. Sugli sviluppi del corner lo stesso Gomez mette al centro per Cornelius che di testa manda di poco alto. La prima frazione si chiude senza reti.

Nella ripresa parte forte l'Atalanta che al 50' sblocca il match con Cornelius che, su cross di Gomez, stoppa e calcia col destro trovando la respinta di Mario Rui. Sul pallone, però, arriva Castagne che col destro non sbaglia, 0-1. Sarri si gioca subito i pezzi da novanta inserendo Insigne e Mertens per Hamsik e Callejon, ma il Napoli fa fatica a costruire. Di contro c'è l'Atalanta che gioca con personalità e si fa nuovamente vedere al 67' con un mancino di Cornelius da fuori, blocca Sepe.

Sarri inserisce anche Allan ma al minuto 81 l'Atalanta raddoppia con Gomez che approfitta di uno scivolone di Chiriches, entra in area e con un mancino sotto la traversa incenerisce Sepe, 0-2. I partenopei reagiscono e all'84' accorciano con Insigne che mette al centro per Mertens, Berisha esce male e il belga infila di testa, 1-2. Nel finale assalto del Napoli ma l'Atalanta resiste e porta a casa un successo che vale l'accesso alla semifinale di Coppa Italia: al San Paolo termina 1-2.