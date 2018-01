Atalanta - La soddisfazione di Gasperini: "Prestazione straordinaria, abbiamo meritato"

source photo: profilo Twitter Atalanta BC

E' un Gian Piero Gasperini, quello intervistato nel post-gara di Napoli-Atalanta, match che ha visto gli orobici vincere e conquistare le semifinali della Coppa Italia. Intercettato da Rai Sport, il tecnico ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi: "Non ci siamo snaturati per niente, abbiamo giocato la nostra gara con le nostre caratteristiche. E' stata una prestazione straordinaria, per noi arrivare in semifinale è fantastico. La stagione ora è più corposa. Il merito è dei ragazzi, che sono straordinari. Gomez di anno in anno offre sempre un rendimento migliore. Questa sera è un risultato importante per noi, anche perché ci è dispiaciuto molto il k.o. contro il Cagliari".

Importante, poi, il passaggio sul Napoli, reo forse di aver fatto troppo turnover: "Napoli e Atalanta hanno un impianto importante, cambiando i giocatori non si snatura il gioco delle due squadre. L'unico dispiacere è che a volte non riusciamo ad impiegare di più chi gioca meno. Non è un problema giocare più partite, è un'opportunità per far giocare tutti. Questa sera il Napoli ha messo dentro Insigne e Mertens, ha una rosa importante. Noi cambiamo un po' più spesso rispetto a loro, con le coppe utilizziamo più giocatori. Non so che differenza ci sia tra noi e loro, ma penso che stasera abbiamo vinto contro il vero Napoli. Non è stata una gara tanto diversa da quella di agosto in cui abbiamo perso, le partite tra Napoli e Atalanta rispetta quasi sempre questo cliché".

Inevitabile, inoltre, sul trend favorevolissimo dell'Atalanta contro il Napoli: "Ormai ci troviamo spesso con il Napoli. Lo scorso anno qui trovammo la svolta, prendemmo consapevolezza per puntare all'Europa. Oggi è una vittoria ugualmente importante, perché questa manifestazione diventa divertente". Infine, sul cinismo orobico: "Conta soprattutto quante volte ci siamo proposti in avanti, al di là delle palle gol. E' una vittoria che l'Atalanta ha meritato".