Atalanta, Gasperini gioca a carte coperte

L'anno nuovo dell'Atalanta inizia dall'insidiosa trasferta di Roma, una partita difficile che i bergamaschi possono conquistare smaltendo al più presto i postumi della grande vittoria al San Paolo contro il Napoli. Gasperini sta preparando il match contro i giallorossi nei minimi particolari e per questo motivo non vuole svelare i suoi piani per portare via i tre punti dall'Olimpico.

Nell'undici ideale del Gasp, ci sono sia Bryan Cristante, sia Josip Ilicic, ma contro la Roma uno dei due potrebbe restare fuori. Nell'ultimo big match di Serie A, quello disputato a San Siro contro il Milan, è toccato allo sloveno stare fuori a guardare i compagni, subentrando poi a partita in corso e trovando anche la rete. Non è detto che la stessa sorte gli tocchi anche contro la truppa guidata da Di Francesco. Lo sloveno paga la minor propensione al rientro difensivo rispetto al centrocampista italiano che oltre a saper difendere, mantiene alta anche la percentuale realizzativa. Per questo motivo il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di scegliere l'ex Milan, così da aver maggior copertura contro una squadra offensiva come la Roma e colpire poi in contropiede sfruttando la velocità delle proprie frecce, ma niente va dato per scontato.

Per quanto riguarda gli altri dieci giocatori sembra tutto fatto. In porta ci sarà Berisha, che vivrà una sorta di derby personale visti i trascorsi laziali, e a proteggerlo il terzetto difensivo composto da Masiello, Caldara e Toloi, ormai tre certezze per Gasperini. A centrocampo i quattro titolarissimi sono pronti a scendere nuovamente in campo: Hateboer, de Roon, Freuler e Spinazzola. Loro saranno la cerniera mediana e a seconda di chi verrà scelto dal tecnico bergamasco avranno o un centrale in più, o un trequartista davanti a loro. In attacco, ovviamente, presenti sia il Papu Gomez, sia Petagna.

La probabile formazione: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic/Cristante; Petagna, Gomez.