Atalanta, idea Giaccherini per sostituire Kurtic

Il calciomercato dell'Atalanta inizia a muoversi, sia in entrata, sia in uscita. E' notizia di ieri che Jasmin Kurtic è in procinto di lasciare Bergamo per approdare alla Spal e quindi la società nerazzurra dovrà guardarsi attorno per trovare il centrocampista in sostituzione dello sloveno.

Sul tavolo del responsabile dell'area tecnica bergamasca, Giovanni Sartori, ci sono principalmente due nomi: Emanuele Giaccherini e Allan Saint-Maximin. L'operazione per portare l'italiano ex Juventus è sicuramente quella di più facile riuscita, visto che non rientra e non è mai rientrato nel progetto tecnico del Napoli e di Maurizio Sarri. Il centrocampista era già con la valigia in mano quest'estate, quando lo cercò la Fiorentina, prima che l'allenatore partenopeo ne vietò la partenza facendo saltare un affare già fatto. La cifra non dovrebbe essere quindi relativamente alta e l'Atalanta troverebbe un buon tassello da poter utilizzare nel turn over, quando inizierà a giocare l'Europa League. Tuttavia, Giaccherini, è apparso appesantito e fuori forma nelle ultime giornate a Castelvolturno e quindi Gasperini dovrà svolgere un bel lavoro per rimetterlo in sesto e farlo tornare quella mezz'ala che faceva la differenza alla Juventus.

La seconda opzione, quella più difficile, riguarda la giovane mezz'ala del Nizza. Il classe 1997 possiede delle doti che Gasperini è in grado di esaltare al massimo, ovvero velocità e capacità di saltare l'avversario nello stretto, ma a frenare l'affare c'è la valutazione fatta dalla squadra transalpina, che in estate l'ha prelevato dal Monaco per dieci milioni di euro. Saint-Maximin è il sogno di Sartori e sicuramente proverà a portarlo in nerazzurro già a Gennaio, ma nel caso in cui non dovrebbe riuscirci tornerà all'assalto nella prossima estate, quando verosimilmente avrà a disposizione anche il denaro incassato dalla cessione di Cristante.