Atalanta, arriva Rizzo dalla Spal

Sinergia di mercato tra Atalanta e Spal. Le due società stanno lavorando per completare un maxi scambio comprendente tre giocatori: Dramè, Kurtic e Rizzo. Il centrocampista sloveno è d'accordo con la società ferrarese da ormai qualche giorno e sta aspettando l'ok dei bergamaschi per approdare ufficialmente a Ferrara ed iniziare la nuova avventura in maglia biancazzurra. La stessa sorte dovrebbe toccare anche a Boukary Dramé esperto esterno sinistro e mai usato da Gasperini in questa stagione che quindi andrebbe alla corte di Semplici per rilanciarsi.

Il percorso inverso lo farà invece Luca Rizzo, centrocampista del Bologna ma attualmente in forza alla Spal. Il classe '92 andrebbe quindi a coprire lo slot lasciato libero da Kurtic, dando però più possibilità di cambiamento a Gasperini, dato che il giocatore del Bologna può ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale, sia quello di esterno a destra o a sinistra in maniera indifferente. Non è ancora chiara la formula con cui Rizzo diverrà un giocatore nerazzurro, ma secondo Gianluca Di Marzio arriverà a Zingonia con la formula del prestito tornando prima alla base, ovvero al Bologna.

Curioso il fatto che proprio Rizzo sia stato l'autore del bel gol che lo scorso cinque Novembre condannò l'Atalanta al pareggio contro la Spal.