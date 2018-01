Atalanta - Rizzo è già in gruppo, Petagna deve sbloccarsi

Twitter Eurosport IT

Fine delle vacanze anche per i giocatori dell'Atalanta che tornano a lavorare a Zingonia per preparare al meglio la sfida che si terrà domenica 21 Gennaio all'ora di pranzo. Proprio per la sfida contro i partenopei, i giocatori nerazzurri potranno contare sul pieno supporto dei propri tifosi che hanno già acquistato tutti i biglietti disponibili per seguire la propria squadra all'Atleti Azzurri d'Italia. Nella prima seduta d'allenamento dopo la sosta, Gasperini, ha condotto i suoi attraverso esercitazioni in campo con particolare attenzione alla parte atletica, fondamentale il richiamo di preparazione da effettuare in questa settimana.

All'appello erano tutti presenti, compreso anche il nuovo acquisto Luca Rizzo, il centrocampista prelevato negli scorsi giorni dalla Spal nell'affare che ha portato a Ferrara Jasmin Kurtic e Dramé. Il classe 1992 potrebbe anche trovare spazio già nel match contro il Napoli, raccogliendo quindi la sua prima presenza con i bergamaschi in Serie A. Il suo inserimento potrebbe avvenire in mezzo al campo qual'ora Gasperini decida di sacrificare nuovamente uno tra Ilicic e Cristante, ma anche la squalifica di De Roon, espulso contro la Roma nel giorno della Befana, apre possibili spazi per l'ex Spal.

Per quanto riguarda l'attacco, Gasperini, potrebbe dar nuovamente fiducia a Cornelius, a segno contro la Roma, al posto di Petagna che sta vivendo un periodo di appannamento. La punta scuola Milan non va in rete dallo scorso Settembre contro il Crotone, mentre non mette piede in un gol realizzato dai nerazzurri da esattamente trenta giorni, quando fornì l'assist a Caldara per l'1-0 sulla Lazio. Petagna deve però guardarsi alle spalle perché il Vichingo ha mostrato una vena realizzativa alta quando è stato impiegato ed ora sembra essere anche entrato a pieno negli schemi di Gasperini, insidiando come non mai il posto dell'azzurro. Oltre all'ex Copenhaghen, c'è da tenere d'occhio anche Musa Barrow, attaccante diciannovenne della primavera nerazzurra che scalpita per poter esordire in prima squadra dopo le 19 reti in 15 presenze.