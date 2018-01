Google Plus

Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta - Napoli

Dopo la sosta di quindici giorni torna la Serie A e lo fa allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo dove il Napoli di Maurizio Sarri sfida la sua bestia nera, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Trasferta più che ostica per la prima della classe, che nell'anticipo della mezza prova ad allungare - momentaneamente - sulla Juventus di Allegri. Al cospetto dei partenopei la formazione orobica, una delle compagini più indigeste al gioco sarriano, per indole e struttura, la quale ha bisogno di un risultato di prestigio per riscattare le ultime due partite casalinghe senza successi.

Quando manca un'ora all'inizio della sfida, i tecnici delle due squadre hanno ufficializzato i rispettivi undici di partenza. Scopriamoli assieme.

Nessuna novità invece per l'Atalanta di Gasperini. Toloi, Caldara e Masiello a protezione di Berisha. Hateboer e Spinazzola gli esterni, Freuler e Cristante centralmente. Ilicic alle spalle di Cornelius e Gomez a svariare sul centro-sinistra.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Cornelius, Gomez. All. Gritti (Gasperini squalificato)

Foto Twitter Serie A

Non c'è Hamsik per Sarri ed è questa l'unica novità di formazione per i partenopei. Gioca Zielinski dal primo minuto, con lo slovacco che parte dalla panchina. Solita difesa a protezione di Reina tra i pali, altrettanto solito è il terzetto d'attacco con Insigne e Callejon ai lati di Mertens.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri