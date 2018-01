Atalanta, verso il Sassuolo: non c'è Spinazzola, c'è Gomez

twitter atalanta

La prima partita della 22esima giornata di Serie A sarà Sassuolo - Atalanta. Una sfida interessante con le squadre rivelazione degli scorsi campionati.

LE ULTIME IN CASA ATALANTA

I neroazzurri arrivano al match del Mapei Stadium dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, ma la classifica recita ottavo posto per la squadra bergamasca a meno quattro punti dalla zona Europa.

Gasperini, nello stadio che ospita proprio l'Atalanta nelle gare di Europa League, deve cambiare qualcosa dalla sua formazione tipo vista l'assenza di Spinazzola. Gomez risulta nella lista dei convocati, ma non è al 100% e difficilmente partirà titolare visto poi l'impegno di settimana prossima in Coppa Italia contro la Juventus.

In difesa spazio a Mancini e Palomino, con al centro Caldara. Sugli esterni Gosens e Castagne dovrebbero trovare posto. In avanti il tridente sarà formato da Ilicic, Cristante e Cornelius, preferito a Petagna.

Nota statistica: in questa stagione, in tutte le partite in trasferta ed in tutte le competizioni, l'Atalanta è sempre andata in goal tranne che nella gara contro l'Inter. La partita sarà diretta da Valeri.

I CONVOCATI

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gasperini per Sassuolo-Atalanta, in programma domani alle 18 al Mapei Stadium.

Si tratta di:

99 BARROW MUSA

1 BERISHA ETRIT

13 CALDARA MATTIA

21 CASTAGNE TIMOTHY

9 CORNELIUS ANDREAS

4 CRISTANTE BRYAN

15 DE ROON MARTEN

11 FREULER REMO

91 GOLLINI PIERLUIGI

10 GOMEZ ALEJANDRO

8 GOSENS ROBIN

32 HAAS NICOLAS

33 HATEBOER HANS

72 ILICIC JOSIP

28 MANCINI GIANLUCA

5 MASIELLO ANDREA

23 MELEGONI FILIPPO

7 ORSOLINI RICCARDO

6 PALOMINO LUIS

29 PETAGNA ANDREA

31 ROSSI FRANCESCO

88 SCHMIDT JOAO

3 TOLOI RAFAEL

LA PROBABILE FORMAZIONE

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius.