Serie A - Il Sassuolo di un Berardi ritrovato ospita l'Atalanta | Twitter Bet365_it

Apertura del ventunesimo turno di Serie A affidata a Sassuolo ed Atalanta: appuntamento al Mapei Stadium alle 18:00, con i neroverdi alla ricerca del guizzo per uscire dalla zona pericolosa della classifica, mentre gli orobici devono riscattare la discussa sconfitta col Napoli.

Sassuolo che arriva alla gara con una sola vittoria, quella pesante in casa contro l’Inter, nelle ultime cinque. I pari contro Roma e Torino (1-1) fanno ben sperare, nonostante il k.o. nello scontro diretto con il Genoa. Gli emiliani non battono l’Atalanta dal maggio 2014, ed uno sgambetto potrebbe regalare tre punti preziosi per il campionato, che vede la squadra di Iachini quattordicesima, ma a soli sei punti dalla SPAL terzultima.

Difesa confermata per il tecnico neroverde, che oramai vede Lirola favorito su Gazzola per la fascia destra, con Peluso da opposto e Acerbi e Goldaniga a completare la linea davanti a Consigli. In mezzo, doppio ballottaggio per affiancare Missiroli: Sensi e Biondini insediano la titolarità, rispettivamente, di Magnanelli e Duncan. Berardi, sbloccatosi con il gol contro il Toro, guida il tridente con Falcinelli ed uno tra Politano e Ragusa.

Atalanta che, dal canto suo, viene da dieci risultati utili nelle ultime dodici, di cui otto consecutivi. Dopo la vittoria del San Paolo in Coppa Italia ed il sorprendente 1-2 a domicilio contro la Roma prima della sosta, per Gasperini è arrivata una sconfitta nel match super discusso contro il Napoli, vincente per 1-0 all’Atleti Azzurri d’Italia grazie alla rete di Mertens. Con trenta punti in ventuno uscite, gli orobici sono ottavi in classifica e tallonano Milan e Sampdoria per una clamorosa seconda rincorsa europea in due anni.

Solito 3-4-1-2 all’orizzonte per Gian Piero Gasperini, che sembra intenzionato a dare riposo a diversi elementi della formazione titolare: Palomino e Mancini dovrebbero subentrare a Masiello e Toloi accanto a Caldara, mentre Gosens prende il posto dell’infortunato Spinazzola, fermo per problemi al polpaccio. Duello tra De Roon e Freuler per affiancare Cristante, mentre davanti uno tra Cornelius e Petagna dovrebbe fornire l’appoggio giusto al Papu Gomez.