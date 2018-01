Atalanta, semifinale di Coppa atto primo: i convocati di Gasperini

Fonte: Atalanta Bergamasca profilo Twitter

E' già giornata di vigilia in casa orobica. L'Atalanta, dopo aver liquidato il Sassuolo per tre reti a zero nell'ultimo turno di campionato, si tuffa in Coppa Italia dove domani sera affronterà la Juventus - allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia - nella gara d'andata delle semifinali. Una serata importante per la Dea, che proverà lo smacco alla Vecchia Signora, così come fatto al Napoli di Sarri ai quarti di finale, in gara secca. Gian Piero Gasperini ha diramato poco fa la lista dei convocati. E' out Spinazzola, mentre ci sarà Petagna.

Questa la lista completa dei 25 atleti convocati dall'allenatore Gian Piero Gasperini per l'andata della semifinale di Coppa Italia da giocare contro la Juventus.

PORTIERI: Berisha, Rossi, Gollini

DIFENSORI: Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Caldara, Castagne, Mancini, Hateboer, Bastoni.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Freuler, De Roon, Melegoni, Haas, Schmidt.

ATTACCANTI: Orsolini, Cornelius, Gomez, Petagna, Ilicic, Barrow.

Tornano Berisha e Caldara, che hanno riposato in campionato al 'Mapei Stadium'. Rileveranno rispettivamente Gollini e Palomino. Gomez e Ilicic agiranno dietro l'unica punta da scegliere tra Petagna (favorito) e Cornelius. A centrocampo, conferme per Freuler e Cristante, entrambi a segno contro il Sassuolo.

Questo il probabile undici di partenza con il quale la Dea si disegnerà in campo:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Petagna.