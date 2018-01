Coppa Italia, Atalanta - Juventus: Gasperini e Freuler commentano la sconfitta

JuventusTwitter

"Una Juve che è partita fortissimo" così inizia Gasperini, lodando i bianconeri. L'Atalanta perde, perde nel suo stadio contro un super Higuain e un grande Gigi Buffon, ma il cammino non è ancora finito e continuerà nel fortino bianconero. Nonostante la sconfitta, nel finale si è vista una buona Atalanta capace di mettere in difficoltà più volte gli avversari. Gasperini, sostanzialmente, può ritenersi soddisfatto di questa prova da parte dei suoi .

Parla ai microfoni di RaiSport il centrocampista neroazzurro Remo Freuler che commenta così la partita: "Loro hanno iniziato veramente forte. Noi non abbiamo iniziato così, ci abbiamo poi provato ma per sfortuna non abbiamo trovato il pareggio. Ora andiamo a Torino. Lo Stadium un fortino? - continua il giocatore atalantino - sappiamo che lì è sempre difficile ma noi vogliamo andare a Roma. Ora pensiamo a domenica e poi prepareremo la gara di ritorno". Lo svizzero analizza anche il campionato giocato quest'anno: "Non è facile giocare su tre fronti ma abbiamo preparato tutto bene in ritiro e con Gasperini sappiamo cosa fare in partita. Abbiamo sbagliato qualche partita all'inizio ma ce la possiamo giocare con tutti"

Parla anche mister Gianpiero Gasperini che non si perde d'animo: "Giocando in vantaggio era la condizione peggiore per affrontare la squadra però nei 90 minuti siamo cresciuti. E' chiaro che in queste partite devi sbagliare poco. Abbiamo giocato con coraggio ed è quello che ci serve per affrontare queste gare e per il ritorno, a Torino non sarà facile ma ci proveremo."

Il tecnico ex Genoa racconta anche l'ingresso in campo di Musa Barrow, giovane che ha esordito in prima squadra proprio oggi: " E' un ragazzo che stasera ha fatto l'esordio però è stato comunque bravo facendo alcuni spunti interessanti. E' un giocatore di cui si parla molto perchè in Primavera ha numeri importanti anche se il salto in prima squadra è notevole. Non dobbiamo mettergli pressioni".

Il mister della Dea si sofferma, in conclusione, sull'anno calcistico fin qui trascorso: "Il campionato, nonostante ci sia molta concorrenza, è quello più alla nostra portata. Non sarà facile però è chiaro che rispetto che affrontare la Juve o l'Europa League mi sembra la competizione dove abbiamo più possibilità di andare in Europa. Cercheremo però di onorare tutti gli impegni"