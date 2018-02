Atalanta, serve una scossa all'Atleti Azzurri d'Italia; Spinazzola pronto al rientro | Twitter Atalanta

Il cammino dell'Atalanta in Serie A è decollato nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio, ovvero quando i nerazzurri non hanno dovuto gestire il doppio impegno tra campionato ed Europa League. Il filotto di risultati utili ha condotto la squadra di Gasperini alle porte dell'Europa, ottavo posto con trentatré punti (tre in meno rispetto alla Samp sesta), ma in questi mesi di buoni risultati c'è qualcosa che non è andato al meglio, ovvero il rendimento casalingo.

Se infatti lo scorso anno andare all'Atleti Azzurri d'Italia era una delle più difficili trasferte del campionato, dove difficilmente si usciva con dei punti - solo sette squadre ce l'hanno fatta -, quest'anno sono già sei le partite terminate senza una vittoria degli Orobici nella propria tana. Un dato che deve far riflettere Gasperini ed il suo staff perché se vorranno riportare l'Atalanta in Europa per il secondo anno consecutivo questo dato va sistemato. La prima occasione per migliorare lo score tra le mura amiche arriva già domenica, con il Chievo Verona che arriverà a Bergamo senza due uomini chiave come Cacciatore e Bastien - espulsi con la Juventus -, ma con un'estrema voglia di rivincita dopo la cocente sconfitta patita contro i bianconeri.

Per la sfida contro i clivensi, il Gasp non avrà a disposizione il nuovo acquisto di Gennaio, Luca Rizzo, infortunatosi quasi subito dopo l'approdo a Zingonia, mentre potrebbe rientrare Leonardo Spinazzola, out da dodici giorni per un problema al polpaccio. L'esterno di proprietà della Juventus sarà a disposizione del tecnico, ma le buone prestazioni di Castagne e Hateboer potrebbero far propendere l'esperto allenatore nerazzurro a non accelerare i tempi dell'italiano. Davanti, intanto, dovrebbe ritrovare il posto da titolare Petagna, con Cornelius reduce dai cent'ottanta minuti giocati contro Sassuolo e Juventus.