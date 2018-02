Google Plus

Atalanta - Gasperini introduce la gara con il Chievo - Twitter Atalanta

Impegno interno per l'Atalanta di Gasperini. Alle spalle la sconfitta di misura in Coppa Italia - Juventus corsara a Bergamo - alle porte un delicato confronto con il Chievo, chiamato ad interrompere una striscia particolarmente negativa. La Dea intravede la sesta piazza, occorre ricucire su Milan e Sampdoria, trovare la giusta continuità prima di riprendere il cammino in Europa League. Dopo la roboante affermazione con il Sassuolo, il tecnico chiede lo scatto anche nel catino di casa.

“È vero che abbiamo incontrato Napoli e Juve, le due squadre più forti del campionato, ma ora è importante tornare a fare punti in casa”

Snodo decisivo per la formazione bergamasca, la classifica, nella zona intermedia, è piuttosto corta, una vittoria può rivelarsi fondamentale per avvicinare gli obiettivi di stagione.

“Il campionato è in una fase di grande equilibrio. Ci sono molte squadre a pochi punti di distanza. Farne tre con il ChievoVerona sarebbe importante per il nostro percorso”

Aldilà del momento negativo, il Chievo rappresenta ostacolo probante. Squadra, quella ospite, fiaccata da infortuni e malasorte, ma con una base solida, ben guidata da Rolando Maran. Gasperini evidenzia le peculiarità dell'undici rivale, massima attenzione quindi in fase di ripiegamento e su situazioni con palla ferma.

“I nostri prossimi avversari sono buona squadra, sanno chiudersi bene e sono particolarmente insidiosi nelle ripartenze e nei calci piazzati. Dovremo essere molto attenti e concentrati”

Fonte dichiarazioni Atalanta Twitter