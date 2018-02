Atalanta, Gasperini: "Non pensiamo al Borussia, a Crotone niente turnover"

Testa al campionato, prima di guardare all'Europa League. Tappa a Crotone di fondamentale importanza per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che non vuole lasciare nulla al caso in campionato prima di volgere lo sguardo alla doppia sfida contro il Borussia Dortmund valevole per i sedicesimi di finale della manifestazione europea. Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa il tecnico della Dea ha parlato dell'approccio alla partita dei suoi, che dovrà essere di alto livello contro una squadra reduce da un periodo di forma più che positivo.

"Affronteremo una squadra che sta bene, che gioca a calcio e cercherà di proporsi anche sfruttando il buon momento psicologico. Giocare in casa del Crotone non è facile per nessuna squadra, ma veniamo da due vittorie consecutive e abbiamo tutta l'intenzione di continuare. Comunque in Serie A non ci sono partite facili o scontate, a maggior ragione quando vai a giocare in trasferta".

Come già detto, Gasperini ha sottolineato l'importanza di guardare all'impegno di Crotone senza farsi distrarre da quello contro i gialloneri, al quale si penserà tra qualche giorno: "E' la prima partita del ciclo, non c'è intenzione di fare turnover. Questo per noi è un test molto importante anche in prospettiva della gara con il Borussia Dortmund. Avvertiamo l'attesa, ma questa squadra ha già dimostrato di avere la maturità giusta per pensare una partita alla volta".

Ed infine la chiosa, con Gasperini che non si fa condizionare dai tanti impegni ravvicinati, anzi, li approccia con voglia e determinazione: "Le prossime sfide? Aspettavamo da tanto questo periodo con tante gare importanti, sentiamo l'entusiasmo dell'ambiente e dobbiamo viverlo al meglio. Ci giocheremo al meglio le nostre chance per tutti gli obiettivi".

Al termine della conferenza stampa, il tecnico ha diramato la lista dei convocati per la trasferta. Assenti Gomez e Caldara:

PORTIERI: Berisha, Gollini, Rossi DIFENSORI: Bastoni, Hateboer, Mancini, Masiello, Palomino, Toloi, CastagneCENTROCAMPISTI: Gosens, Cristante, Haas, Melegoni, Spinazzola, De Roon, Freuler, Schmidt ATTACCANTI: Petagna, Barrow, Cornelius, Ilicic.