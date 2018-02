Serie A: Crotone d'assalto, orobici per l'Europa

Fonte: fc.Crotone.it

Crotone ed Atalanta saranno le protagoniste del secondo anticipo odierno in A, allo Scida scenderanno in campo alle ore 18 per perseguire obiettivi diversi. Gli orobici sono reduci da due vittorie di fila e sono, ancora una volta, in piena lotta per un piazzamento in Europa League. I pitagorici, invece, lottano per non retrocedere e in questo momento sarebbero salvi: 20 punti, tre di vantaggio sulla Spal. L'obiettino degli Squali, come è noto, è la salvezza, sarà dura tenere tre squadre dietro, ma il lavoro di Walter Zenga sta producendo, al momento, buoni frutti.

Il Crotone è rinfrancato dopo il pari conquistato al Meazza, 1-1 con gol nel secondo tempo ad impattare il punteggio di Barberis. Non perde dal 6 gennaio, quando Milano, sponda rossonera però, gli fu indigesta. L’Atalanta ha vinto tutte le precedenti tre sfide complessive contro il Crotone in Serie A, segnando in media tre reti a match. Una sorta di amuleto per la Dea, che quest'oggi comunque non sarà in scampagnata sulle rive dello Ionio perchè, come detto, gli Squali sono in salute. Lo scorso anno il match si giocò in campo neutro, all'Adriatico di Pescara ed a trionfare furono i bergamaschi con il risultato di 3 a 1. Emozione per Gasperini, che a distanza di anni ritorna nella città calabrese che ha fatto grande, poichè è stato l'artefice in panchina della ascesa dei rossoblù dalla C alla A.

ULTIME CROTONE: Il tecnico Zenga convoca Martella, ma il terzino potrebbe partire dalla panchina (pronto c'è Pavlovic). Ricci non è stato convocato, a destabilizzarlo negli scorsi giorni è stata la febbre. In attacco ci sarà una chance per Budimir, mentre la cerniera di centrocampo sarà composta da Barberis, Mandragora e Benali.

ULTIME ATALANTA: Gasperini ha ancora diversi dubbi di formazione. Sono rimasti a Bergamo sia Caldara che 'Papu' Gomez. Solito 3-5-1-1 con Palomino nei tre dietro insieme a Toloi e Masiello, Cristante in mezzo ed Ilicic nel ruolo di trequartista. Unica punta, Petagna il quale dovrebbe vincere il ballottaggio con Cornelius.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Pavlovic; Barberis, Benali, Mandragora; Trotta, Budimir, Nalini. A disposizione: Festa, Viscovo, Simic, Ajeti, Izco, Zanellato, Martella, Rohden, Crociata, Diaby, Simy. Allenatore: Zenga

ATALANTA (3-5-1-1): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Cristante, Spinazzola; Ilicic; Petagna. A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Castagne, Gosens, Schmidt, Melegoni, Haas, Cornelius, Barrow. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Massa di Imperia.