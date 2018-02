Gasperini: "Reagiamo all'Europa League contro la Fiorentina"

vavel.com

L'Atalanta si è presa tanti applausi e complimenti per la prestazione che ha in messo in campo contro un avversario come il Borussia Dortmund e in una competizione come l'Europa League. Il risultato non ha sorriso ai nerazzurri, ma la qualificazione è ancora alla portata. Adesso però serve tornare a mettere la testa sul campionato e su un avversario come la Fiorentina che ha tanta voglia di riscatto dopo il k.o. in una gara sentita come quella contro la Juventus.

Gasperini in conferenza stampa fa il punto della situazione sul stato psico-fisico della squadra dopo l'impegno europeo: "Ripartiamo dal campionato, anche se la partita di giovedì sera è ancora viva in noi e viviamo l'attesa per il ritorno. Proprio per la delusione per il risultato di coppa, mi aspetto una reazione contro la Fiorentina domenica. La classifica dice che per la qualificazione all'Europa League è una corsa a eliminazione. Abbiamo ancora l'adrenalina addosso, ci giochiamo tutto senza fare calcoli e utilizzando più giocatori possibile. Le energie fisiche e quelle nervose in questa fase non sono un problema: fatica e alibi non ce ne sono. La sfida di Dortmund è qualcosa che rimarrà. Il rammarico è di non averla chiusa e di aver perso in quel modo. Tanti avrebbero firmato per il minimo scarto e per due gol fatti, ci lasciano aperta la porta per il passaggio del turno".

Si parla poi della squadra di Pioli e della situazione infermeria in casa Atalanta, per fortuna non troppo affollata: "La Fiorentina è una squadra di valore, anche se non sta attraversando un buon momento. Contro la Juventus comunque ha fatto la sua figura e un'ottima prestazione. All'andata era stata una partita combattuta, andando sotto subito, sbagliando il rigore e pareggiandola all'ultimo. A parte Rizzo, comunque vicino al recupero, c'è Cornelius con qualche linea di febbre e Caldara con la mascherina per il naso. Ma la squadra intera è praticamente a disposizione. Il Papu sta bene ma è meglio che si alleni un pochino sui rigori, ma lo stiamo facendo tutti. I rigoristi migliori sono i difensori, Berisha è meglio che li pari".