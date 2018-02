L' Atalanta ospita la Fiorentina: due squadre con umori opposti

Questa sera all'Atleti azzurri d'Italia si sfidano due squadre con umore opposti, ma con lo stesso obiettivo: l'Atalanta cerca punti per l'Europa, la Fiorentina un successo per scacciare la crisi.

Nel match valido per la 25esima giornata di campionato, la squadra di Gasperini, dopo il ko contro il Borussia, punta alla vittoria per provare l’assalto al settimo posto.

Umore opposto in casa viola: la Fiorentina è stata in grado di vincere una sola delle ultime sei partite di Serie A. Ma archiviata la sconfitta contro la Juventus, i viola volano a Bergamo per provare a strappare i tre punti, magari sfruttando la stanchezza dei padroni di casa dopo l'impegno in Europa League di giovedì sera.

Gasperini recupera Caldara, che potrebbe giocare con una mascherina protettiva al naso, in attacco spazio a Gomez. Ililic, autore di una doppietta contro i tedeschi, parte dalla panchina.

Pioli punta ancora sul 4-3-3. Indisponibile ancora Laurini, al suo posto Milenkovic. Gil Dias confermato in avanti con Simeone e Chiesa. Saponara in dubbio per un affaticamento muscolare.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gasperini: "Ripartiamo dal campionato, anche se la partita di giovedì sera è ancora viva in noi e viviamo l'attesa per il ritorno. Proprio per la delusione per il risultato di coppa, mi aspetto una reazione contro la Fiorentina domenica. La classifica dice che per la qualificazione all'Europa League è una corsa a eliminazione".

Pioli: "L' Atalanta è una squadra forte e compatta. Ha qualità sui calci piazzati e fisicità". Dopo gli errori contro il Bologna e (soprattutto) contro la Juventus, Sportiello non è messo in discussione dal tecnico viola, anche a Bergamo l'ex nerazzurro difenderà i pali viola: "Metterà in campo una prestazione all'altezza".

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-5-1-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, De Roon, Spinazzola; Gomez; Petagna.

Indisponibili: Rizzo

Squalificati:

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chiesa.

Indisponibili: Laurini

Squalificati: