Gasperini: “Qualificazione? 51% Borussia, 49% noi”

L'Atalanta e Gian Piero Gasperini ci vogliono provare, credono nella possibilità di mandare fuori dall’Europa League una squadra come il Borussia Dortmund. Impensabile poche settimane fa, forse, adesso occasione in cui provare a dare tutto, consapevoli che basta anche un 1-0, ma che come visto all’andata i tedeschi possono segnare davvero in qualunque momento della sfida. Al Mapei Stadium però ci sarà un’intera città a spingere la squadra. Un popolo di tifosi con la testa nel pallone, nel senso migliore del termine.

In conferenza stampa Gasperini regala le proprie percentuali di passaggio del turno: “Il Borussia ha il risultato, noi il fattore campo. 51 loro e 49 noi, arrivare così è certamente buono. Il fatto che sia un appuntamento così importante è motivo d'orgoglio, per noi resta una partita di calcio, come tale va interpretata e preparata. Tutto quello che è il contorno che gira intorno a noi, di grande entusiasmo e attesa, dobbiamo pensare alle nostre energie in quella che è la gara. L’andata ci è stata utile. ci sono stati momenti favorevoli da una parte e dall'altra. Hai la sensazione dell'avversario, della sua forza ma anche della tua. Domani, avendo già avuto questo confronto, le due squadre si conoscono meglio. Entrambe sperano di avere trovato soluzioni migliori, magari noi limiteremo alcuni errori”.

All’andata Batshuayi ha fatto male ai nerazzurri: “Credo ci sarà un trattamento speciale anche per Ilicic, dopo i due gol all'andata. Questa è la forza del Dortmund, molto poggia sulla fase offensiva e d'attacco, dove sono veramente bravi. Noi dovremo fare qualche errore in meno rispetto all'andata. Il fatto che sia un appuntamento così importante è motivo d'orgoglio, per noi resta una partita di calcio, come tale va interpretata e preparata. Tutto quello che è il contorno che gira intorno a noi, di grande entusiasmo e attesa, dobbiamo pensare alle nostre energie in quella che è la gara. In caso di passaggio del turno sarebbe una bella cosa, per me e per Bergamo. Il risultato dell'andata ci tiene ancora dentro, l'opportunità esiste e faremo di tutto per raccoglierla. L'atteggiamento... noi abbiamo avuto ottimo a Dortmund, in una partita a fasi alterne, ma abbiamo fatto due ottimi gol, alcune situazioni importanti. Alla fine è stato un 3-2, ma l'atteggiamento è stato buono. Domani abbiamo dei motivi in più”.