Atalanta - Borussia Dortmund in diretta, live Europa League 2017/2018 (21.05)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Atalanta vs Borussia Dortmund, incontro di ritorno valido per i sedicesimi di Europa League. Il fischio d'inizio è in programma alle 21.05, direzione affidata allo spagnolo Gil Manzano.

LIVE Atalanta - Borussia Dortmund

Atalanta

La formazione bergamasca approda al confronto dopo il pari maturato nel match con la Fiorentina. 1-1 al termine, ottava piazza per la compagine diretta da Gasperini, tre i punti di ritardo da Sampdoria e Milan. La zona Europa resta nel mirino, ma l'attenzione è ovviamente al big match con il Borussia.

Il risultato dell'andata apre a un possibile ribaltone. L'Atalanta apprezzata in terra tedesca può certamente giocarsi la qualificazione. Vantaggio risicato per i gialloneri - 3-2 - a Gasperini basta una vittoria per 1-0 per staccare il pass per gli ottavi.

Sono pochi i dubbi di formazione. Cornelius non è al meglio e va in panchina, come Petagna, nuovamente in rete e pronto a subentrare. Il tecnico conferma l'attacco leggero, con Gomez e Ilicic tra le maglie del Borussia.

Cristante si muove sulla trequarti, pronto ad abbassarsi in mediana all'occorrenza. De Roon e Freuler a centrocampo, i laterali sono Hateboer e Spinazzola. Per proteggere Berisha, linea a tre diretta da Caldara. Massello e Toloi a rifinire il reparto, in panchina Palomino.

Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund attraversa un ottimo momento. Tre vittorie di fila in Bundes, seconda posizione acquisita. Non perde, in campionato, dal 9 dicembre. Nel week-end, sigillo di misura in trasferta, gol di Reus per regolare il Borussia M.

La squadra di Stoger può mettere sul piatto una maggiore abitudine al contesto europeo. Nell'undici ospite ci sono giocatori di spessore internazionale, in grado di reggere senza alcun patema la pressione dell'appuntamento da dentro o fuori.

Il margine ottenuto nei primi 90 minuti consente inoltre di preparare una gara di ripartenza, adatta a profili rapidi, di tecnica, come quelli di casa a Dortmund.

Stoger non intende risparmiare, per la sfida odierna, Marco Reus. Parte da destra, può incidere. Sul fronte opposto Schurrle, al centro Gotze. Una batteria alle spalle di Batshuayi in grado di far saltare il muro bergamasco. Inizialmente escluso Pulisic.

Castro e Dahoud si dividono i compiti in mediana, Sokratis e Toprak puntano a disinnescare l'apparato offensivo bergamasco. Piszczek e Toljan presidiano le corsie, tra i pali Burki.

Lunga la lista degli indisponibili. Fuori causa per il match di Reggio Emilia Yarmolenko, Kagawa, Rode, Philipp, Durm, Guerreiro e Sancho.