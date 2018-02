Atalanta, un miracolo buttato

Ottantesimo: Alejandro Gomez si trova a tu per tu con Burki in area piccola e gli spara addosso sprecando l'ennesima occasione per siglare il 2-0 che sarebbe valso la qualificazione. Ottantatreesimo: Reus tira provando a pareggiare i conti, conclusione innocua che Berisha però rende pericolosa scivolando sul terreno bagnato; la palla rimbalza sul suo ginocchio e va sui piedi di Schmelzer, l'uomo giusto al posto giusto, che sigla l'1-1 ed elimina l'Atalanta.

La partita dei bergamaschi può essere riassunta tramite questi tre minuti di gioco in cui un miracolo probabile è diventato un miracolo buttato, sprecato. Chiariamo, gli Orobici escono come meglio non potevano dalla Europa League, ovvero dopo aver battagliato con squadre che da anni concorrono per i massimi livelli del calcio europeo e lo ha fatto giocando il suo calcio, tuttavia è pur sempre stata eliminata ed è quello ciò che conta. Nonostante le parole di congratulazioni alla società, ai giocatori e ai tifosi, l'amarezza negli occhi di Gasperini, Percassi e dei calciatori che si sono prestati ai microfoni nel post-partita è evidente, poiché sono consci di aver gettato alle ortiche per quattro errori individuali una qualificazione possibile, nonché storica.

L'uscire a testa alta è una favoletta che ci si racconta per digerire un'eliminazione, ma in questo caso l'uscita dal palcoscenico europeo non può non far rosicare l'ambiente atalantino soprattutto perché i nerazzurri hanno dimostrato di meritarsi il passaggio del turno, ma lo hanno perso per errori che in Europa paghi a caro prezzo. All'andata quello di Toloi che ha regalato il 3-2 a Batshuay, poi risultato decisivo, al ritorno quelli di Cristante e Gomez davanti a Burki che hanno tenuto in vita il Dortmund. L'eliminazione dall'Europa è una ferita sanguinosa che deve far mangiare le mani a club e sostenitori, ma quel che è certo è che l'Atalanta ha dimostrato di poter onorare al meglio il doppio impegno, non come altri, e questo deve essere un punto di partenza per loro e per il nostro calcio, che troppo spesso negli ultimi anni si è arreso a priori.