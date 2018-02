Juventus Atalanta, Gasperini: "Juve? Sono la squadra più forte"

Si riparte dal 2-2 dell'andata. Tra Juventus e Atalanta sarà sicuramente una grande gara ricca di emozioni,con la Dea in cerca di riscatto dopo l'eliminazione in Europa League e una Vecchia Signora che deve continuare a vincere in modo da non lasciare margini di vantaggio al Napoli, primo in classifica, che lunedìaffronterà il Cagliari.

Gian Piero Gasperini riparte dalla recente esclusione in Europa League, dopo le splendide partite contro il Borussia Dortmund: "Sono arrivati tanti complimenti e quando arrivano, aumenta il dispiacere per l'eliminazione dall'Europa League. - inizia così il Mister - Siamo dispiaciuti, arrabbiati, ma non delusi: dobbiamo essere comunque orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Per questo motivo l'esperienza europea ci deve dare forza"

L'ex tecnico dell'Inter dunque cerca di trarre gli aspetti positivi dall'esperienza europea ma ora testa solo a Campionato e Coppa Italia: "Ora ci aspettano due confronti con la Juve nel giro di pochi giorni e siamo concentrati su queste partite. Ci piacerebbe vincerne una. La Juve è la squadra più forte. Basta leggere i numeri, si commentano da soli. Non è prima solo perché il Napoli sta facendo un campionato straordinario. Ma noi ci proveremo al massimo delle nostre possibilità"

Non manca infine, uno sguardo al prossimo anno: "L'Europa League è stata una bellissima esperienza, ma ora bisogna guardare oltre. Adesso ci buttiamo sui traguardi che ancora ci restano. La qualificazione alla prossima Europa League? Quest'anno è più difficile, ma vogliamo provarci ancora. Ci aspettano tre mesi importanti, dobbiamo cercare di fare il massimo e raggiungere tutto quello che si può, con la coscienza di aver fatto tutto il possibile"

Così presenta il match mister Gasperini che sa bene la caratura degli avversari. La Juventus incontrerà l'Atalanta anche mercoledì sera, quando si scontreranno nel match valido per la Coppa Italia, all'andata terminato 0-1 in favore della squadra di Max Allegri.