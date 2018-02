Atalanta, tra neve, Coppa Italia e polemiche si ferma Petagna

Burian ha costretto a rinviare la partita di Serie A contro la Juventus, ma le polemiche attorno alla formazione dell'Atalanta che sarebbe dovuta scendere in campo a Torino stanno continuando. Il turn over di Gasperini è ampiamente criticato, ma il tempo ha spazzato via le polemiche ancor più aspre dopo un risultato che poteva essere duro da digerire.

L'ondata di gelo proveniente dalla Russia ha fatto riposare sia i nerazzurri, sia i bianconeri, ma mercoledì entrambe dovranno tornare in campo a sfidarsi, questa volta per la semifinale di ritorno valevole per la Coppa Italia. Sulla partita di dopodomani incombe ancora il freddo e la neve, quindi il rischio rinvio, ma le due squadre si stanno comunque preparando a dovere e da Zingonia non giungono buone notizie per Gian Piero Gasperini e i tifosi atalantini. Infatti, Andrea Petagna si è nuovamente fermato per un problema muscolare palesatosi già nei giorni scorsi. L'attaccante orobico, sbloccatosi nello scorso turno di campionato dopo ben quattro mesi d'astinenza, salterà quindi la trasferta torinese su cui la società puntava molto. Per lui sono ancora da stabilire i tempi di recupero, ma la lesione all'obliquo interno non lascia presagire nulla di buono.

Per tutti gli altri giocatori, invece, Gasperini ha predisposto del lavoro in palestra, lavoro con la palla e partitella su campo ridotto al termine della seduta d'allenamento. Dalla sessione non è trapelato nulla sulla formazione che dovrebbe vedersi all'Allianz Stadium, ma come già detto nei giorni precedenti, l'Atalanta punta molto su questa competizione e quindi schiererà i migliori undici a disposizione. Formazione tipo, dunque, con un solo dubbio in attacco. Spesso, infatti, il Gasp ha optato per la coppia leggera formata da Ilicic e Gomez, tuttavia la candidatura di Cornelius è forte e non è da scartare a priori. Si saprà qualcosa di più sicuro già da domani.