Atalanta: le ultime in vista della Juventus

L'Atalanta si prepara al match di ritorno di TIM Cup contro la Juventus. Avendo saltato causa maltempo la sfida di campionato, i ragazzi di Gasperini affronteranno invece i bianconeri domani e sempre allo Stadium, provando a rimontare lo 0-1 subito all'andata a causa di una rete di Gonzalo Higuain nei primissimi minuti di gara. Ancora con l'incertezza del maltempo, gli orobici dovrebbero comunque scendere in campo con i titolarissimi, pienamente recuperati dopo le fatiche di Europa League. Tutti tranne Petagna, che ieri non si è allenato per colpa di un problema muscolare. Per ovviare al problema, Gasperini dovrebbe schierare Cristante e Gomez ai lati di Cornelius, che ha spesso sostituito l'ex Ascoli in maniera tutt'altro che negativa.

Secondo le ultime di formazione proveniente da Zingonia, Gian Piero Gasperini dovrebbe utilizzare il consueto 3-4-1-2, modulo perfetto e divenuto ormai marchio di fabbrica del tecnico nerazzurro. Davanti a Berisha, la difesa a tre dovrebbe essere completata da Toloi, Caldara e Masiello, con i fluidificanti Hateboer e Spinazzola incaricati di retrocedere in fase di ripiegamento. Nella zona centrale del campo, De Roon e Freuler, con Cristante a sostegno di Gomez e Cornelius. Non è da escludere, comunque, la presenza di Ilicic al fianco del Papu. Gasperini prepara dunque l'assalto alla finale, difficile ma non impossibile vista l'attuale situazione della Juventus. I bianconeri, acciaccati a causa dei molti infortuni dovranno centellinare le forze, pensando anche a campionato e Champions League.

Al di là delle questioni di campo, l'Atalanta dovrà fare i conti anche con una sanzione UEFA a causa degli insulti razzisti indirizzati verso Michy Batshuayi. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, durante il match di Europa League la tifoseria nerazzurra avrebbe inveito con cori ed ululati contro l'attaccante ex Chelsea, suscitando il fastidio di tifoseria e calciatore. Ora la commissione disciplinare dovrebbe riunirsi il 22 marzo, intanto la dirigenza attenderà senza poter fare molto altro.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH DI TIM CUP:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Gomez, Cornelius/Ilicic.