Bologna, Donadoni: "Affronteremo la Juventus al nostro meglio"

Roberto Donadoni, laroma24.it

Il Bologna ha già ripreso ad allenarsi agli ordini di Roberto Donadoni. I rossoblu, infatti, avevano iniziato prima le loro vacanza, visto che la gara contro il Milan è stata rinviata al prossimo 8 Febbrario per l'impegno dei rossoneri in Supercoppa Italiana contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Saranno proprio i bianconeri il primo avversario per il Bologna alla ripresa del campionato nel 2017.

Un impegno non semplice, visto che allo Stadium i bianconeri hanno lasciato le briciole ai propri avversari anche in questa prima parte di stagione. Donadoni però è convinto di potersela giocare, a patto di mettere in campo una prestazione all'altezza della situazione, come spiega a Sky Sport: "Abbiamo goduto di una sosta un po’ più lunga rispetto agli altri a causa dell’impegno del Milan in Supercoppa. Sono sincero: avrei preferito giocare. Ora, alla ripresa, ci aspetta la Juventus: non possiamo sapere quale sarà la loro reazione dopo la sconfitta di Doha e lo scopriremo solo a Torino. Noi dobbiamo pensare ad allenarci al meglio, sapendo di affrontare una squadra che è al top in Italia e in Europa: questo deve costituire per noi un grande stimolo e spingerci a dimostrare appieno il nostro valore." Non ci sarà ancora Simone Verdi, ormai però vicino al rientro: "Sta rispettando il suo programma di recupero e a metà gennaio dovrebbe tornare a disposizione."

Gennaio significa anche mercato e Donadoni è consapevole di quelle che sono le possibilità per il Bologna in queste settimane di trattative: "Sappiamo che la sessione di gennaio può riservare occasioni e possibilità negli ultimi giorni. Per ora stiamo facendo delle valutazioni e poi vedremo cosa sarà possibile fare: non c’è fretta, anche perché eventuali nuovi elementi dovranno avere grandi stimoli e dare certezze, altrimenti non serve intervenire. Poi un allenatore può anche chiedere giocatori da venti milioni, ma sappiamo che la nostra dimensione attuale non ci permette certi investimenti e quindi bisogna trovare le occasioni giuste." Quelle occasioni che in alcune gare della prima parte di stagione sono state sprecate dal Bologna, con punti lasciati per strada che si spera di recuperare da qui in avanti: "La nostra prima parte di stagione è stata positiva, ma era lecito aspettarsi qualcosa di più. Abbiamo lasciato per strada quattro o cinque punti che avremmo potuto portare a casa con un po’ più di attenzione: questo dovrà servirci di lezione."