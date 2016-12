Il Bologna corre ai ripari: occhi su Cerci e Laifis

Esultanza dei calciatori del Bologna | www.tuttomercatoweb.com

Cercare di puntellare la rosa, per riprendersi immediatamente dopo un filotto di partite tutt’altro che positive. Sarà questo l’obiettivo del Bologna Calcio nella prossima sessione di calciomercato, periodo di trattative in cui la società felsinea proverà ad assicurarsi giocatori da inserire immediatamente in un organico falcidiato da lunghi e importanti infortuni, su tutto quello capitato al gioiellino Simone Verdi, fermo ai box dopo un inizio di stagione stellare coronato da prestazioni eccellenti e da gol spettacolari.

Proprio per sopperire all’assenza del calciatore ex Milan, consentendogli così di tornare senza troppi problemi e senza accelerare i tempi, il club bolognese avrebbe messo gli occhi su Alessio Cerci, in forza all’Atletico Madrid ma mai al centro del progetto del Cholo Simeone. Trasferitosi dalle parti del Calderon dopo una stagione al top, grazie anche a Ventura e al suo compagno di reparto Immobile, Cerci lasciò in maniera polemica nel nostro calcio, con il sogno di affermarsi finalmente in un top club europeo. L’arrivo di Griezmann ed un feeling mai nato con Simeone, hanno però lentamente disilluso il ragazzo, costretto spesso alla panchina.

Tornato nel Belpaese, l’esterno non è riuscito a riconfermarsi come ai tempi del Toro, fallendo le proprie chance sia con il Milan che con il Genoa. Le precarie condizioni fisiche, inoltre, non hanno aiutato l’atleta, desideroso ora di ripartire per giocarsi al meglio la seconda parte della sua carriera. Stando alle ultime voci di mercato, il Bologna avrebbe espresso il desiderio di imbastire una trattativa con l’Atletico, ben felice di mandare in prestito il giocatore, nella speranza di ritrovarlo. La formula dovrebbe essere la solita, quel prestito con diritto di riscatto che andrebbe a favorire sia il club italiano che quello spagnolo.

Scegliere Alessio Cerci, dunque, sarebbe da parte dei felsinei una soluzione perfetta per un giocatore a proprio agio nell’attacco a tre e desideroso inoltre di rimettersi in gioco in una piazza tranquilla e poco pressante. Certo, la concorrenza di Verdi e Krejci frenerebbe inizialmente la titolarità del calciatore, che potrebbe però giocarsi fin da subito le proprie chance dato il lungo stop che, come detto, costringe l’esterno Verdi ai box.

Per il reparto difensivo, inoltre, molto caldo il nome di Konstantinos Laifis, ventitreenne greco attualmente in forza allo Standard Liegi. Titolare fisso del club belga, per lui 19 gare in campionato e ben cinque in Europa League, il roccioso difensore impressione chi lo osserva per la solidità e per l’attenzione in marcatura, che lo hanno reso pilastro della propria nazionale. Messo in luce con la maglia dell’Anorthosys, in Grecia, il difensore classe ’93 andrebbe ad affiancarsi ai centrali della rosa, anche se non sarà facile ritagliarsi fin da subito un posto da titolare.

Oltre agli apparentemente incrollabili Gastaldello e Maietta, infatti, il cipriota dovrebbe superare Oikonomou ed Helander, comunque non brillantissimi durante le loro prime apparizioni stagionali. Secondo le prime stime, il giocatore sarebbe valutato intorno ai due milioni, con il Bologna deciso a rilevarlo in prestito prima, eventualmente, di riscattarlo.