Verso Crotone-Bologna: in palio punti pesanti per la salvezza

Photo by " Zimbio"

La Serie A torna di scena, e domani si inizierà con il consueto anticipo delle 18. In campo scenderanno Crotone e Bologna, due squadre alla ricerca di punti per centrare l'obiettivo salvezza. I padroni di casa dovranno rinunciare a Tonev e Mesbah, quest'ultimo impegnato in Coppa d'Africa con la sua Algeria. Donadoni, invece, sarà privo di Taider, Verdi, Sadiq, e Helander, tutti out per infortunio. Nicola si affida al suo 4-3-3, con il ritorno di Cordaz tra i pali. Recuperati Rosi e Palladino che dovrebbero partire dal 1' minuto, mentre in cabina di regia ballottaggio Capezzi-Crisetig. Per gli emiliani ci sarà da reagire dopo la batosta dello Juventus Stadim. Donadoni dovrebbe rilanciare Nagy dal 1' minuto, con il recuperato Gastaldello al centro della difesa. In attacco Di Francesco cerca spazio, ma resta viva la concorrenza di Rizzo e Mounier.

Sarà una sfida molto delicata per entrambe le squadre. Il Crotone è nettamente migliorato sotto ogni punto di vista rispetto all'inizio della stagione, ma a condannare i calabresi è la discontinuità di risultati. Basti pensare che hanno vinto solamente due partite in tutto il girone d'andata, l'ultima in casa contro il Pescara risalente al 10 dicembre. Discorso leggermente diverso per gli ospiti che godono di una situazione di classifica migliore. Venti punti in classifica, a +10 sul Palermo terzultimo. Anche qui il feeling con la vittoria non è poi così quotato: nelle ultime cinque uscite solamente un successo, a fronte di un pareggio e tre sconfitte. Entrambe le squadre vogliono portare a casa il bottino pieno per centrare la salvezza: il Crotone per accorciare sull'Empoli - impegnato a Genova contro la Samp - il Bologna per allontanarsi ancor di più dalla zona calda della classifica.

L’ultima gara tra le due compagini risale al 21 agosto del 2016, gara inaugurale del campionato. A trionfare fu il Bologna grazie a un goal di Mattia Destro nei minuti finali. L’ultima partita giocata a Crotone, invece, avvenne in Serie B il 7 febbraio del 2015, quando una doppietta di Laribi decise lo scontro, terminato con il punteggio di 0-2. ll Crotone non batte in casa il Bologna dall’11 febbraio 2006; in quella gara, finita 3-0 per i padroni di casa, fu decisiva una doppietta di Jeda e un goal di Graziano Pellè. Lo score tra le due squadre è piuttosto equilibrato: 3 vittorie per il Crotone, 2 per il Bologna e un pareggio.