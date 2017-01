Crotone - Bologna in diretta, Serie A 2016/2017 LIVE

Google Plus

Un buon pomeriggio a tutti gli amici di VAVEL Italia da Andrea Mauri e benvenuti nella diretta scritta, live ed online di Crotone - Bologna, match valido per il 20esimo turno del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio è previsto per oggi intorno alle ore 18:00 allo Stadio Scida di Crotone.

QUI CROTONE

Dopo un 2016 al limite del disastroso, con due sole vittorie nel girone d'andata, il 2017 del Crotone deve essere l'anno del rilancio. Nell'ultima partita del girone d'andata è arrivata un'altra sconfitta, ma la squadra vista con la Lazio è stata solida difensivamente ed ha anche sfiorato più volte il vantaggio prima di capitolare al gol di Immobile.

Da quando il Crotone è tornato a giocare allo Scida, il bilancio tra le mure di casa recita due vittorie, un pareggio e due sconfitte, quest'ultime contro Torino e Napoli. Il supporto del pubblico amico è sicuramente un fattore per una squadra che, tecnicamente, è inferiore a quasi tutte le squadre del massimo campionato.

Per la sfida di oggi contro il Bologna, il tecnico di casa, Davide Nicola, dovrà rinunciare a Tonev ed a Mesbah, ma recupera sia Aleandro Rosi che Raffaele Palladino, entrambi dovrebbero essere schierati dal primo minuto. In porta tornerà tra i pali Cordaz e Festa, nonostante la buona prova contro la Lazio, tornerà ad accomodarsi in panchina.

QUI BOLOGNA

Come il Crotone, anche il Bologna arriva da una sconfitta contro una squadra più quotata, in questo caso la più quotata di tutte, la Juventus. I rossoblu devono ottenere i tre punti per provare ad allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, ora lontana dieci punti.

Per fare ciò, Donadoni, ha già suonato la carica mettendo in guardia i suoi giocatori, che non dovranno sottovalutare l'impegno dello Scida. I rossoblu dovranno mettere in campo la cattiveria agonistica che contraddistingue da sempre le squadre del tecnico bergamasco, ma dovranno fare attenzione anche alle ripartenze avversarie che ormai sono l'arma più pericolosa che il Crotone possiede.

Per quanto riguarda gli undici partenti dello Scida, il Bologna recupera Adam Nagy e Daniele Gastaldello ed entrambi dovrebbero partire dal primo minuto. Davanti viene confermato il tridente che sarà guidato da Mattia Destro, match winner della partita d'andata, coadiuvato da Krejci e Di Francesco.

I PRECEDENTI

L'ultima gara risale ovviamente al 21 agosto, prima giornata del campionato ed esordio del Crotone nella massima categoria del campionato italiano. Invece, l'ultima giocata all'Ezio Scida è del Febbraio 2015 quando il Bologna si impose per 2-0 grazie a Laribi. I rossoblu non battono gli emiliani dal Febbraio 2006, ma lo score totale dei precedenti li vede in vantaggio con tre vittorie a fronte delle due del Bologna e del solo pareggio avvenuto tra le due compagini.