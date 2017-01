Serie A: il Bologna perde Krejci, no alla Fiorentina per Destro

Bruno Petkovic si presenta al Bologna | www.fantamagazine.com

Brutte notizie per Roberto Donadoni. L'allenatore del Bologna, dopo l'allenamento mattutino, ha constatato le precarie condizioni di Krejci, che a causa di una botta salterà la sfida domenicale contro il Torino, impegno difficile e nel contempo vitale per i rossoblu, al centro di un momento tutt'altro che roseo. Si allunga, dunque, la lista degli indisponibili per il club felsineo, zoppicante anche a causa dei moltissimi infortuni che ne hanno falcidiato la rosa. Tornato regolarmente in gruppo, invece, Blerim Dzemaili.

In ottica, mercato, invece, è forte la pressione proprio del Torino su Donsah, centrocampista ex Cagliari che sta trovando davvero poco spazio con Donadoni. Bloccata, al contrario, la cessione di Mattia Destro, reduce da un poco esaltante girone di andata ma deciso comunque a riscattarsi, trascinando i suoi a suon di reti e prestazioni entusiasmanti. Entusiasta di cominciare, invece, Bruno Petkovic, prelevato dal disastrato Trapani. "Mi sembra un sogno essere qui. Sono un po' indietro, ma se serve posso giocare subito contro il Torino". Difficile che il mister lo faccia esordire nella prossima delicata sfida, nonostante tutto sarà però davvero interessante seguire questo ragazzo, uno dei più interessanti prospetti della scorsa stagione di Lega B.