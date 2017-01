Bologna-Torino in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (15.00)

Aggiorna il contenuto

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto, invitandovi a seguire assieme la diretta testuale di Bologna-Torino, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Al centro di un comune momento di “crisi”, anche se posizionate diversamente in classifica, le due formazioni venderanno sicuramente cara la pelle, cercando di conquistare importanti punti per morale e classifica. I ragazzi di Donadoni, nonostante la scorsa vittoria, sono lontani parenti della bella realtà conosciuta a causa anche dei tanti infortuni che ne hanno falcidiato la rosa. Giocando con i titolari, al contrario, il Torino è reduce da due pareggi, che hanno allontanato i granata dalle posizioni nobili della classifica, distanti ora almeno sette punti.

Diretta Serie A, LIVE Bologna - Torino

Facendo la conta degli indisponibili, i felsinei dovrebbero scendere in campo con il solito 4-3-3: davanti a Mirante, la coppia di centrali potrebbe essere quella composta da Maietta ed Oikonomou, con Krafth e Masina proposti come terzini. In mediana Nagy, sostenuto ai lati dal recuperato Dzemaili e da Viviani, anche se non c’è da escludere un eventuale utilizzo di Pulgar. Confermato destro in attacco, grande incertezza ai lati, dove dovrebbero agire Di Francesco e Rizzo. Dubbio causa infortunio, Krejci, mentre scalpita anche Mounier.

Meno dubbi, al contrario, per Mihajlovic, che sicuramente proporrà il marchio di fabbrica torinese, il 4-3-3. Con l’ex City Hart in porta, la difesa ospite sarà formata da Rossettini e Moretti, con i giovani Zappacosta e Barreca sulle fasce. Incaricato del sempre delicato compito di mediano, con Benassi ed Obi, insediato da Baselli. Sulle fasce d’attacco, certissima maglia da titolare per Ljajic e Iago Falque, grande incertezza intorno al ruolo di prima punta, vista la squalifica di Belotti. Ballottaggio, dunque, tra Boye e Iturbe, a causa della mancata convocazione di Maxi Lopez.

“Sarà una partita molto intensa – ha affermato in conferenza stampa Roberto Donadoni – perché il Torino ha una rosa importante e grandi ambizioni. Dopo il Milan saranno sicuramente arrabbiati, noi non dovremmo fare gli errori dell’andata”. Parlando, invece, del probabile undici, l’ex allenatore del Parma sottolinea i tanti infortuni che, di fatto, hanno impedito al mister di preparare la sfida al meglio. “Krejci ieri non si è allenato, Verdi e Petkovic invece sì. Destro? Ha qualità importanti, deve saper sfruttare meglio le occasioni. Non deve avere ansia, e credere di più in se stesso. Personalmente lo ritengo migliore di Belotti sotto il profilo tecnico e questo deve far riflettere”.

Più deciso, invece, l’intervento di Mihajlovic, che da dovuto anche rispondere alle molte critiche avanzate alla rosa a causa delle ultime, negative prestazioni: “Siamo una squadra costruita per divertire e per avvicinarsi lentamente ai piani alti. Stiamo facendo il record di punti in A e siamo dispiaciuti per le ultime gare, ma non si può criticare il gruppo: l’importante è dare tutto per la maglia”. Analizzando il momento poco brillante di Ljajic, inoltre, Mihajlovic gli conferma la fiducia: “Ljajic l’ho voluto io e quando mi arrabbio con lui lo faccio come se fossi un padre. Sono convinto che arriverà in doppia cifra sia nei gol che negli assist. Deve solo stare tranquillo e divertirsi. Che poi è quello che dico a tutti i miei calciatori”.

Spulciando le statistiche, si registra un dominio da parte del Torino, uscito vincente quattro volte nelle ultime cinque sfide. All’andata il risultato fu roboante, un 5-1 che esaltò il collettivo di Mihajlovic, facendo sprofondare quello di Donadoni. Nella scorsa stagione, invece, al Dall’Ara finì 0-1 per il Torino, quando fu sempre Belotti a regalare ai suoi il successo, giunto grazie ad un rigore segnato al 93’. L’ultimo successo bolognese è datato 2014, un prezioso 1-2 raggiunto grazie ad una doppietta di Cristaldo, che pareggiò e poi ribaltò l’iniziale rete di Ciro Immobile. Quell’anno, alla fine, il Torino giunse settimo per poi rientrare in Europa League a causa del crack-Parma, il Bologna invece retrocesse.