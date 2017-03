Bologna, Donadoni: "Sassuolo alla nostra portata, conta l'atteggiamento"

Mezzogiorno in Romagna quello che domani, a ora di pranzo, vedrà impegnati Sassuolo e Bologna nel derby della Via Emilia tra due squadre deluse per i risultati ottenuti fin qui in stagione. Roberto Donadoni prova a risollevare le sorti della squadra felsinea, che non vince da quasi due mesi, nei quali ha collezionato sei sconfitte e soltanto due miseri pareggi. In vista della sfida di domani, il tecnico dei rossoblù ha così parlato dell'incontro, partendo dall'analisi della settimana di lavoro della sua squadra.

“Sono stato soddisfatto dalla settimana d’allenamento. Lavoriamo di fantasia in maniera sbagliata quando non è il momento. Capita ci siano allenamenti dove non si vede quello che si fa. Se questo diventa un pretesto per fare altre considerazioni mi viene da sorridere. Sappiamo che quando si è in difficoltà bisogna essere aiutato e non torchiato, detto questo ognuno di noi deve far la propria parte, tenendo attenzione ai particolari e per migliorare. Tutti hanno la ricetta nel commentare, pochi danno una mano a commentare".

Il momento difficile della squadra felsinea si riflette nella contestazione della tifoseria, che domani non seguirà la squadra nella trasferta del Mapei Stadium: “Dobbiamo rispettare tutti, è chiaro che vorremmo che i nostri tifosi ci seguissero sempre, è palese, anche perché la trasferta è vicina. Ci fa molto dispiacere, è un motivo di orgoglio in più per poterli avere la prossima ancora più attaccati a noi”.

Momento difficile di forma e risultati che ha portato Donadoni a rivedere il suo modulo di gioco, passando dal 4-3-3 di inizio stagione ad un più equilibrato 3-5-2, che tuttavia fin qui non ha dato i risultati sperati: “Rientra un po’ nella logica delle cose, ci vuole tempo per provare le cose. Abbiamo difensori che si adattano bene, sono tutte cose che diventano più digeribili quando sei in un momento positivo. Quando i risultati sono negativi c’è meno tempo per questi aspetti. Conta l’atteggiamento con aggressività, andandoci decisi“.

Guardando inoltre alla gara d'andata ed alla non esaltante stagione del Sassuolo, Donadoni prova a caricare i suoi: “Contro il Torino abbiamo fatto una grande prestazione. Quello deve essere l’esempio. Quello deve essere il nostro modo: se l’abbiamo fatto all’andata e contro il Torino, significa che lo possiamo fare. Da li dobbiamo ripartire. Possiamo giocarcela, dobbiamo andare la sapendo che è alla nostra portata. Primo punto sarà credere in noi stessi, ogni particolare migliorato cambia questa squadra“.